Mattina 9, ogni settimana un forum tematico di approfondimento.

In un momento di pandemia in cui c’è un forte bisogno di approfondimenti, Mattina 9 rilancia e amplia la sua offerta informativa con nuove iniziative che vanno ad arricchire il morning show condotto dalla giornalista Mariù Adamo in onda su Canale 9 – 7 Gold.

Da lunedì 25 ogni settimana si aprirà con dei forum tematici della durata di 60 minuti per affrontare, in compagnia di esperti, le problematiche che affliggono tutti i settori colpiti dalla pandemia in modo da offrire ulteriori approfondimenti per il pubblico. Gli ascoltatori non assisteranno passivamente al forum ma potranno interagire in diretta inviando commenti e sottoponendo domande ai relatori.

Il primo appuntamento in onda lunedì per discutere di pandemia e crisi economica.

A seguire poi il Tg del diritto, una rubrica innovativa nata da un’intuizione del direttore di Gazzetta Forense Roberto Cogliandro e del produttore e autore di Mattina 9 Gennaro Coppola, in cui esperti del settore giuridico quali magistrati, avvocati, notai e giornalisti informeranno il pubblico sulle principali novità giudiziarie, legislative ed economiche che hanno un impatto sulla cittadinanza.

Le novità non finiscono qui: il format, da sempre attento alle nuove tecnologie e al mondo dei social, andrà in diretta anche su Twitch, la piattaforma di livestreaming in forte ascesa, affiancando così le consuete dirette streaming via Facebok e YouTube che hanno reso Mattina 9 il programma campano di informazione più seguito online.