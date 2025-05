Maturazioni Pizzeria, dai video virali all’evento live a Portici

- pubblicità -

Tre celebri versioni della loro pizza al ruoto. E poi l’occasione di conoscere Antonio Conza e Gabriella Esposito al di fuori del locale Maturazioni a San Giuseppe Vesuviano e oltre i post e i video virali sui social. L’appuntamento per amici, follower e clienti è dal 29 maggio al 2 giugno al Parco a Mare di Portici dove si terrà il Pizza Park.

Maturazioni Pizzeria sarà, infatti, tra i protagonisti dell’evento che chiama a raccolta 20 tra i migliori pizzaioli della Campania. Il live con Antonio e Gabriella è previsto per il 30 maggio con sorprese per chi raggiungerà la postazione!

Antonio Conza e Gabriella Esposito, anima e cuore di Maturazioni, porteranno in scena la loro celebre pizza nel ruoto in tre irresistibili varianti: la margherita classica, la marinara e la richiestissima patate e salsiccia a punta di coltello. Non si tratta solo di pizza, ma di un vero e proprio rito contemporaneo che unisce studio degli impasti, selezione accurata delle materie prime e una capacità unica di raccontarsi attraverso i social.

Ogni infornata diventa uno spettacolo, ogni scatto e video virale è un invito alla condivisione, trasformando il semplice atto del “fare pizza” in un’esperienza immersiva e coinvolgente per migliaia di follower. «Abbiamo deciso di portare la pizza nel ruoto per questo evento outdoor poiché non necessitando dell’impiego della pala, può essere infornata anche da una donna, e le donne nel nostro staff sono il 70%: per noi “la pizza è femmina!” non è solo un claim ma una scelta concreta di empowerment».

La loro presenza al Pizza Park è un’occasione per assaggiare prodotti d’eccellenza ma anche per entrare in contatto con un modo di fare impresa giovane, coraggioso e visionario, nato dalla voglia di riscrivere le regole: Maturazioni Pizzeria è oggi un laboratorio creativo in continua evoluzione, con base a San Giuseppe Vesuviano e anima itinerante tra consulenze internazionali e pop-up esperienziali. Riconosciuti dalla Guida Campania Mangia e Bevi per il terzo anno consecutivo e vincitori nel 2025 del Premio Comunicazione Moderna, Antonio e Gabriella hanno costruito un team puntando su talento, identità e inclusione.

Il Pizza Park di Portici, organizzato da GRVN COMPANY con il supporto di Erre Erre Eventi e il patrocinio del Comune, sarà anche un evento solidale: parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon. Tra stand gluten free, aree dedicate ai bambini e ticket online, il parco si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto con vista sul golfo, per un’esperienza che celebra la pizza e chi la rende uno strumento di racconto e passione quotidiana.