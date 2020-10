Memoria e conoscenza nel patrimonio di carta, torna la Domenica di Carta domenica 11 alla Biblioteca Nazionale.

Attenzione:

Annullati i concerti di Invito a Corte del 3-4 ottobre a seguito ordinanza regionale 77 del 29 settembre

Resta l’apertura straordinaria di domenica 11 ottobre

Torna alla Biblioteca Nazionale di Napoli la Domenica di Carta l’11 ottobre ( ore 10-14) un’Apertura Straordinaria IN SICUREZZA per conoscere il patrimonio librario della biblioteca ed ammirare le monumentali sale che ospitano i preziosi fondi. INGRESSO SOLO SU PRENOTAZIONE

Dal maestoso Salone di Lettura con decorazioni in stucco ed oro alle storiche sale splendidamente affrescate, destinata dai Borbone a Saloni delle feste, i percorsi guidati proseguono in sala Rari dove saranno esposti testi rari, preziosi manoscritti, autografi, pregiate incisioni, codici splendidamente miniati, esemplari significativi per approfondire la storia del ricco patrimonio conservato nella biblioteca napoletana. Ai visitatori è offerta anche la suggestione di affacciarsi dalle terrazze prospicienti il mare con vista mozzafiato sul golfo di Napoli.

L’ingresso in biblioteca ( gratuito) sarà consentito esclusivamente su prenotazione ed in sicurezza a piccoli gruppi. E’ obbligatorio l’uso delle mascherine.

Per informazioni, modalità di prenotazione e istruzioni sulle visite consultare il sito www.bnnonline.it e le pagine social .