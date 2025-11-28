L’edizione 2025–2026 conferma il format che ha reso i Mercatini un riferimento nel panorama natalizio italiano: casette di legno illuminate, artigiani provenienti dalla Campania e da diverse regioni, prodotti tipici, idee regalo, specialità gastronomiche e animazione continua per grandi e piccoli. Un Villaggio di Natale unico nel suo genere.
All’interno degli spazi storici di Pietrarsa sarà ricreato un vero e proprio percorso natalizio fatto di luci, scenografie, spettacoli itineranti, concerti, performance artistiche e attività dedicate ai bambini, tra cui la sempre attesissima Casa di Babbo Natale.
Il percorso dei Mercatini si sviluppa tra viali panoramici, ambientazioni natalizie, installazioni luminose e punti ristoro con specialità gastronomiche regionali. Un’esperienza immersiva ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici, grazie anche al calendario di spettacoli, musica dal vivo e iniziative dedicate ai bambini.
Le eccellenze gastronomiche del cibo napoletano saranno protagoniste ai Mercatini di Natale di Pietrarsa, portando sapori autentici e tradizioni che hanno conquistato l’Italia. Spiccano tre realtà simbolo della tradizione e dell’innovazione gastronomica partenopea:
Puok – Egidio Cerrone arriva con i suoi panini esplosivi di gusto, diventati un vero culto urbano.
La Pizzeria Errico Porzio – Errico Porzio, ambasciatore della pizza verace, delizierà i visitatori con creazioni fragranti, impasti leggeri e abbinamenti sorprendenti.
La storica Pasticceria Poppella – Ciro Poppella porterà la sua dolce magia, tra cui i celebri dolci Fiocchi di neve”, ormai simbolo della pasticceria napoletana contemporanea.
A completare l’esperienza, il Museo di Pietrarsa offrirà anche i suoi spazi dedicati alla ristorazione, ideali per una pausa confortevole durante la visita:La Pizzeria delle Terrazze Pietrarsa, con affaccio sul mare e proposte ispirate alla tradizione napoletana. Il Bistrot, perfetto per piatti veloci, gustosi e contemporanei. Il Caffè Bayard, luogo accogliente per dolci, caffetteria e bevande calde dal sapore natalizio.
- 29 novembre – 14 dicembre: dal martedì al giovedì 10:00-19:00; dal venerdì alla domenica 10:00-22:00
- 8 dicembre orario 10:00 alle 22:00
- 16 – 30 dicembre: dal martedì alla domenica 10:00-22:00
- 2 – 6 gennaio 2026: tutti i giorni 10:00-22:00
Sono previste chiusure nei giorni 1, 9 e 15 dicembre, il 24 – 25 – 31 dicembre e il 1 gennaio
Informazioni e contatti
Sito ufficiale: www.mercatinidinatalenapoli.it
Social: Mercatini di Natale Napoli (Facebook / Instagram- TikTok)
