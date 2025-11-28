- pubblicità -

L’edizione 2025–2026 conferma il format che ha reso i Mercatini un riferimento nel panorama natalizio italiano: casette di legno illuminate, artigiani provenienti dalla Campania e da diverse regioni, prodotti tipici, idee regalo, specialità gastronomiche e animazione continua per grandi e piccoli. Un Villaggio di Natale unico nel suo genere.

Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 tornano i Mercatini di Natale di Pietrarsa, uno degli appuntamenti più attesi del periodo festivo, che ogni anno richiama migliaia di visitatori grazie all’atmosfera incantata, all’artigianato di qualità e a un ricco programma di eventi dedicati a famiglie, bambini e appassionati del Natale.

All’interno degli spazi storici di Pietrarsa sarà ricreato un vero e proprio percorso natalizio fatto di luci, scenografie, spettacoli itineranti, concerti, performance artistiche e attività dedicate ai bambini, tra cui la sempre attesissima Casa di Babbo Natale.

Il percorso dei Mercatini si sviluppa tra viali panoramici, ambientazioni natalizie, installazioni luminose e punti ristoro con specialità gastronomiche regionali. Un’esperienza immersiva ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici, grazie anche al calendario di spettacoli, musica dal vivo e iniziative dedicate ai bambini.

Le eccellenze gastronomiche del cibo napoletano saranno protagoniste ai Mercatini di Natale di Pietrarsa, portando sapori autentici e tradizioni che hanno conquistato l’Italia. Spiccano tre realtà simbolo della tradizione e dell’innovazione gastronomica partenopea:

Puok – Egidio Cerrone arriva con i suoi panini esplosivi di gusto, diventati un vero culto urbano.

La Pizzeria Errico Porzio – Errico Porzio, ambasciatore della pizza verace, delizierà i visitatori con creazioni fragranti, impasti leggeri e abbinamenti sorprendenti.

La storica Pasticceria Poppella – Ciro Poppella porterà la sua dolce magia, tra cui i celebri dolci Fiocchi di neve”, ormai simbolo della pasticceria napoletana contemporanea.

A completare l’esperienza, il Museo di Pietrarsa offrirà anche i suoi spazi dedicati alla ristorazione, ideali per una pausa confortevole durante la visita:La Pizzeria delle Terrazze Pietrarsa, con affaccio sul mare e proposte ispirate alla tradizione napoletana. Il Bistrot, perfetto per piatti veloci, gustosi e contemporanei. Il Caffè Bayard, luogo accogliente per dolci, caffetteria e bevande calde dal sapore natalizio.