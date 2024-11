Mercatino degli Artigiani di Progetto Itaca

- pubblicità -

Venerdì 22 novembre e sabato 23 novembre, dalle 11 alle 19 ad ingresso libero e al coperto in caso di pioggia (Via A. D’Isernia 11, Napoli), Progetto Itaca ospita l’appuntamento bi-annuale più seguito da cittadini e appassionati: la X edizione del Mercatino degli Artigiani, versione invernale. Oltre 30 gli espositori confermati, tra gli articoli fatti a mano spiccano borse in pelle uncinetto oppure tessuto, bijoux, quadri, tovaglie e runner, scialli e colli di lana, marmellate e dolci, prodotti per il corpo, abbigliamento donna e bambino, ceramica, articoli per la casa e articoli natalizi.

Imperdibile riferimento per chi cerca regali di Natale o una coccola per sé scegliendo tra pezzi spesso unici fatti a mano da esperti makers, il Mercatino degli Artigiani è un’esperienza solidale ideata da Marcella Molino, creatrice di bijoux, Marina del Giudice e Francesca de Grazia, socie fondatrici (la prima è responsabile degli eventi dell’associazione).

Tutti gli artigiani si danno appuntamento due volte l’anno per esaltare la stagionalità delle loro creazioni; l’edizione invernale si dedica a borse, bijoux, scialli, quadri, articoli per la casa, articoli natalizi.

Il Mercatino, evento ad altissima solidarietà per sostenere i programmi di cura e prevenzione del disagio mentale di Progetto Itaca Napoli, diventa anche un festoso punto di incontro per un pranzo o una pausa caffè, una merenda, un dolce da dividere in compagnia della solidarietà, lontani dal frastuono e dai tempi ristretti della città.

Tutti i soci del Club Itaca sono protagonisti dell’organizzazione degli spazi e dell’accoglienza: sotto la guida sapiente di Marcella e Francesca, curano il layout della mostra mercato, a cui partecipano per vendere le loro creazioni artigianali frutto di workshop periodici con esperti volontari, ideano il menù e cucinano il pranzo con la linea di dolci che, ad un prezzo molto conveniente, possono essere acquistati e consumati sul posto dai visitatori e dagli artigiani espositori.

Molte sono le famiglie che scelgono di passare qualche ora curiosando tra gli stand e mangiando all’osteria speciale di Itaca.

Oltre al riso Carnaroli, per sostenere Itaca sarà possibile anche acquistare panettoni artigianali ed i nuovi gioielli in macramè e pietre preziose che i soci del Club Itaca hanno creato grazie al laboratorio artistico sul gioiello curato da Imma Marra.

Il Mercatino sarà riproposto a giugno 2025 con la stessa filosofia: fare del bene creando con mani sapienti.