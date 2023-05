Meridione: accessibilità e sviluppo di una mobilità collettiva sostenibile, tavola rotonda martedì 23.

Martedì 23 maggio, al Circolo Artistico Politecnico, in Piazza Trieste e Trento 48, a partire dalle ore 10.30si terrà tavola rotonda Meridione: accessibilità e sviluppo di una mobilità collettiva sostenibile, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS.

La discussione verterà sullo sviluppo delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e collettiva quale opportunità per colmare le disuguaglianze territoriali ed economiche che penalizzano il Mezzogiorno italiano limitandone anche le possibilità in termini di turismo internazionale, importante leva di ripresa per il Paese.

In questo contesto si inserisce la transizione ecologica del settore dei viaggi in autobus a media e lunga percorrenza, che dipende, tuttavia, anche dalla situazione infrastrutturale e dall’assenza di una visione programmatica: senza un piano di sviluppo delle autostazioni, infatti, è difficile immaginare un’evoluzione delle trazioni alternative e quindi attuare tale transizione.

Di questo si discuterà con:

Vincenza Amato , Presidente del Consiglio del Comune di Napoli

, Presidente del Consiglio del Comune di Napoli Armando Cartenì , Professore Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dipartimento di ingegneria

, Professore Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dipartimento di ingegneria Andrea Incondi , Amministratore Delegato FlixBus Italia

, Amministratore Delegato FlixBus Italia Gabriele Vargiu , Responsabile Relazioni Istituzionali Iveco Italia

, Responsabile Relazioni Istituzionali Iveco Italia Milena Mazza, Marketing Communication Manager BluExperience Salone della Mobilità Sostenibile

La moderazione dell’evento sarà affidata ad Antonio Riva, direttore editoriale di Ferpress.

Per l’occasione, sarà esposto in piazza Trieste e Trento uno fra i più avanzati mezzi della flotta FlixBus in Italia, un Iveco Evadys in servizio sulla tratta Napoli-Lecce, la cui tecnologia permette una significativa riduzione delle emissioni inquinanti.