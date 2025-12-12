Messa di Natale interforze a Pompei martedì 16

- pubblicità -

Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 11.00 presso il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei (Na), si terrà la Messa solenne in occasione del Precetto natalizio interforze a favore della comunità della XII zona pastorale della Campania e Basilicata, organizzata dal Comando Logistico della Marina Militare (in qualità di Comando di Presidio Militare Interforze di Napoli) retto dall’Ammiraglio di Squadra Vincenzo MONTANARO e da Don Claudio MANCUSI, Decano dei Cappellani Militari.

Ad officiare la celebrazione, Sua Eccellenza Reverendissima Arcivescovo Gian Franco SABA, Ordinario Militare per l’Italia.

Saranno presenti le autorità civili e militari, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma con i propri labari, le associazioni di volontariato e di protezione civile, il personale di ogni grado delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.