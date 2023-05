MillionDay: vinto un milione di euro ad Ischia.

Venerdì 28 aprile 2023 è una giornata da ricordare per il MillionDay, il concorso a premi che ogni giorno mette in palio 1 milione di euro in una doppia estrazione alle 13 e alle 20,30.

Ad Ischia, in provincia di Napoli, è stata infatti registrata una nuova vincita milionaria. Dunque, la Campania torna protagonista al Million Day dopo la vincita da 1 milione di euro realizzata lo scorso 16 aprile a Casagiove (CE). E’ quanto rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

La vincita, da un milione di euro, è stata realizzata grazie alla combinazione fortunata: 8 19 36 40 46. Si tratta della diciottesima vincita milionaria del 2023.

Da quando è nato il concorso, il 7 febbraio del 2018, il MillionDay ha distribuito ben 253 vincite da un milione di euro.

Il MillionDay è una lotteria basata sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche tramite dispositivi mobile, o comunicando al ricevitore i numeri da giocare.

Come giocare al MillionDay

Per giocare al MillionDay è necessario compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra 1 e 55. Le modalità di gioco sono molteplici: si può fare una giocata singola selezionando 5 numeri per un importo fisso della giocata da 1 euro; nella giocata plurima vi è la possibilità di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, fino ad un massimo di dieci se viene compilata a voce o attraverso l’app My Lotteries mentre scende a 5 se viene compilata con un formato cartaceo; infine vi è la giocata sistemistica in cui si può selezionare da 6 a 9 numeri compresi tra l’1 e il 55 e scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale.

Extra Million Day

Extra Million Day è una nuova opzione di gioco che i giocatori hanno la possibilità di aggiungere alla propria schedina quando effettuano una giocata ‘classica’.

Questa formula di gioco consente di partecipare, con gli stessi 5 numeri giocati al MillionDay ad un’estrazione aggiuntiva di altri 5 numeri tra quelli rimanenti dopo l’estrazione del gioco base.

Il costo della giocata è fisso a 1,00 euro e si aggiunge al costo della classica giocata al MillionDay, sia essa singola, plurima o sistemistica.

La probabilità di vincere all’Extra Million Day è invariata rispetto a quella del gioco base e cambia a seconda della quantità di numeri indovinati. ac/AGIMEG