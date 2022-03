Mimas Festival, presentazione sabato 26 a Procida.

Sabato 26 marzo, alle ore 10.30, nella sala consiliare del Comune di Procida, sarà presentata la quinta edizione del Mimas Festival, collegato in questo anno speciale ad un circuito internazionale d’eccellenza.

“Il Festival – dichiara il direttore artistico, Luciano Ruotolo – accoglie talenti da tutto il mondo che con le loro performance uniscono la musica alle meravigliose vedute dell’isola: la competizione musicale offrirà l’opportunità di sviluppare la loro carriera con premi speciali ed esibirsi nella Capitale italiana della Cultura 2022”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Procida e con NOMEA, brand collegato ad un ampio network tra cui MuSa art&science, Tirana (Albania) capitale europea dei giovani, Università di Aswara a Kuala Lumpur, in Malesia.

Sempre sabato saranno presentati l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e la Fondazione a essa collegata: il Festival vuol essere infatti l’occasione per promuovere le iniziative delle due organizzazioni a sostegno della ricerca scientifica per la cura del Neuroblastoma e di altri tumori solidi pediatrici. L’occasione servirà inoltre a conoscere i partner ufficiali dell’evento: HC Welth ed F.R. Service Aixam Napoli.

Per ulteriori informazioni: www.mimasfestival.com, contact@mimasfestival.com, telefono cellulare 328-2694680