MiriadeofWoman, Miriade sempre al fianco delle donne.

A fianco delle donne, per dare voce alle donne e sottolineare la loro unicità. Miriade, per la campagna SS22, vuole sostenere l’autonomia e la valorizzazione della donna valorizzando personaggi femminili che hanno storie importanti da raccontare. Donne prima di modelle, donne non sempre famose o sotto i riflettori, portatrici di messaggi potenti che ispirano e stimolano diventando punti di riferimento.

A rappresentare la campagna MiriadeofWoman e veicolare i valori di autenticità e aspirazione che oggi sono punti-chiave dell’azienda abbiamo individuato tre Interpreti e ambassador: Enrica Mannari ha lasciato la sua professione di designer e art director per andare a vivere al mare e fare l’illustratrice da “un’altra” prospettiva. Isabella Poti, nata a Roma da mamma polacca e papà leccese, è una chef stellata e cosmopolita: con Floriano Pellegrino ha fondato a Lecce il ristorante Bros’, una stella Michelin. Giulia Pauselli è una ballerina professionista del talent di Canale 5 Amici e si è diplomata alla scuola di danza del Teatro alla Scala di Milano.

Enrica, Isabella e Giulia sono le Donne della campagna #MiriadeofWoman e raccontano sui social la loro personalità nell’ambito delle loro competenze e delle loro esperienze. Dallo sport al business, passando per l’arte, la passione e l’impegno. Perché la comunicazione, secondo l’azienda, è alla base di un processo di produzione in continuo movimento che segue attraverso gli strumenti digitali l’evoluzione dei brand.

Prodotti e distribuiti da Miriade, infatti, convivono quattro marchi diversi nel target, ma uniti nelle aspirazioni e nelle esigenze di soddisfare una donna libera e contemporanea. Brands che si completano e si integrano a vicenda negli store di proprietà (l’ultimo store è stato aperto da poco a Milano in corso Vittorio Emanuele). Miriade ama la dinamicità con borse e calzature all day long per un look che può convivere tra lavoro e tempo libero, Valentino Bags di Mario Valentino (in licenza) è adatto per una consumatrice più classica ma sempre attenta alle tendenze, Kuvé, allegro e gioioso, piace alle più giovani e V°73, glamour e cool, è indossato da socialite e regine dei social. Per un successo a colpi di like!

Miriade sempre più si rivolge “alle donne con le donne “. Questa è la filosofia di un’azienda che grazie alla sua esperienza conosce le esigenze dell’universo femminile in tutti i suoi dettagli.