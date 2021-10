Miss e Mister Europa , Valeria di Fraia di Napoli, Pietro Ansuini di Roma, Maria Pirozzi di Giuliano si aggiudicano i titoli più prestigiosi.

Spenti i riflettori allo Strand Hotel Delfini di Ischia è terminata la serata di Gala con una cena Holliwodiana ,apprezzata dai concorrenti ,ospiti, accompagnatori e dagli addetti ai lavori . L’Isola Verde di Ischia con lo Strand Hotel Delfini ha voluto ancora una volta ospitare la manifestazione dando una valido contributo alla perfetta riuscita del Gran Gala della XXII edizione di Miss e Mister Europa con al centro dell’attenzione sempre la violenza sulle donne con varie testimonianze di alcune partecipanti con a capo Concetta Pagliarella .

Ha condotto l’intero evento Pino Guerrera show man imitatore e nonché sosia ufficiale di Gigi Marzullo molto applaudito nelle imitazioni del Governatore della Campania Vincenzo De Luca . Come sempre ricco ed importante il parterre degli ospiti che hanno composto anche la Giuria a cominciare da: l’attore Saverio Vallone, la coreografa Rosaria Aprea , il manager Angelo Rallo, la stilista Helen Romanova, il produttore Cinematografico e televisivo Max Nascente , Massimo Borgioli l’altro Johnny Depp ed una rappresentanza dello Strand Hotel Delfini capitana dalla proprietà con Lino Buono ed il patron Attilio Mazzoli. Sono stati assegnati i titoli : Miss Europa Testimonial per il 2022 la ventiduenne Valeria di Fraia nata a Pollena Trocchia e residente a Sant’Anastasia (Napoli) lavora nel patronato Enasc ed è laureanda in Lettere moderne all’università Federico II di Napoli .Una bellezza pulita, quelle di una volta per intenderci ,con un sorriso che non passa inosservato . Mister Europa Italia 2021 (titolo confermato) Pietro Ansuini di Roma 21 anni organizzatore di eventi si occupa di pubbliche relazioni , Overissima 2021 Maria Picozzi di Giuliano 39 anni , Miss Calendario 2022 Roxana Liliana Domnea 54 anni di Terni, Overissima Curvy Elisabetta Baviera siciliana di origini residente a Milano di professione avvocato . Apprezzati i momenti di spettacolo di Saverio Vallone Massimo Borgioli nell’ interpretazione del Capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) i cantanti Ramma , Gabriele Malangone , Antonio Simone, Agostina Cucca e la show girl Maria Veneroso. Coordinatore dell’evento l’instancabile Luigi Buccini responsabile centro Sud Italia. Una manifestazione complessa portata in porto con impegno (visto il particolare momento), interessante e che alla fine tutti i partecipanti ricorderanno con intenso piacere e soddisfazione. Ischia e Miss e Mister Europa un binomio che vuole durare nel tempo. Ischia rimane sempre nei cuori di tutti quanti.