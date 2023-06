Miss Grand Italy, domenica 2 Ippodromo Agnano

Dopo la proclamazione della Valdostana Andrea Zanettin Miss Grand Italy 2023 a Maratea, incoronata da Pippo Franco, Miriana Trevisan e Matilde Brandi, in attesa della finale mondiale che si svolgerà nel mese di ottobre in Vietnam, riparte il tour nazionale di Miss Grand International con le selezioni 2024 della Campania. Prima tappa in Italia Domenica 2 luglio presso l’ippodromo di Agnano a partire dalle ore 20.

Ad organizzare la serata il responsabile regionale del concorso, Franco Capasso, coreografie a cura di Rosanna Giaquinto; sarà presente il patron nazionale di Miss Grand Italy, Giuseppe Puzio. Le miss in passerella si contenderanno cinque posti per l’accesso alla fase regionale.

Tanti ospiti tra cui i cantanti Salvatore Minopoli, Pina Spinosa, Franco Manna, Genny Nugnes, Sossio Giordano, Laura Misticone, il comico Massimiliano Cimmino, lo spettacolo con giochi di fuoco di Aigul Duisheeva e la simpaticissima presenza del sosia di Cristiano Malgioglio.