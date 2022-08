Miss Italia, tappa a Scampia con la Miss in carica Zeudi Di Palma.

I Consiglieri della Municipalità 8, la Giunta municipale, il Vice Presidente Dott.ssa Anna Distinto, ed il Presidente, Avv. Nicola Nardella esprimono la propria soddisfazione per l’organizzazione della tappa di Miss Italia, che si terrà giorno 31 agosto 2022, alle ore 21.00, presso la stazione della metropolitana di Scampia, Napoli.

Sono doverosi dei ringraziamenti. In primis i referenti EAV, nella persona del Dott. Umberto De Gregorio, Ing. Luca Brancaccio, l’Ing. De Lisi, la D.ssa Nuzzolo, il dott. Masia, il Dott. Sorrentino, avendo messo a disposizione la stazione di Scampia quale location per la manifestazione e per il relativo apporto logistico. Il Comune di Napoli ed il Sindaco, Prof. G. Manfredi, all’Ufficio Tecnico Municipale, in particolare nella persona dell’Ing. Gaetano Ardente che si è messo a disposizione come sempre, senza remore, la Protezione Civile, nella persona della coordinatrice Sig.ra Annamaria Cerullo e le Forze dell’Ordine, con particolar riferimento alla Polizia Municipale, quindi al Capitano Gustavo Rusconi, molto sinergico, alla Polizia di Stato, all’ANM nelle persone dell’Ing. Orazo, dell’Ing. Garofalo, all’Asia nella persona della D.ssa Cusano, del Dott. Corbi, del Dott. Gagliardi, del Servizio Viabilità e Trasporto Pubblico nella persona dell’Ing. Claudio D’Angelo.

Un ringraziamento particolare a Zeudi Di Palma, Miss Italia, che onorerà l’evento con la sua presenza e che con profonda sensibilità lo ha fortemente voluto.

Un ringraziamento a Mariarosaria Marino, grande anima di tutto quello che si svolgerà il 31 agosto.

In fine una menzione agli sponsor senza i quali tutto sarebbe stato impossibile:

Dott. Dino Corona, della Corona s.a.s.

Sebach

Dott. Marco Esposito, “il Mago Dentista”

Gianni Chiarella, parrucchiere.

Mauro Dell’Aquila, parrucchiere.

Gianni Cirillo, stilista.

Ernesto Lama, tipografo,

Pizzeria Malafemmina,

I Fioristi Wedding Solution.

Il Presidente della Municipalità, Avv. Nicola Nardella dichiara: “Abbiamo fortemente voluto un evento che raccontasse la bellezza. I quartieri di Scampia, Piscinola, Chiaiano e Marianella sono prevalentemente questo, bellezza. Quando Zeudi conquistò la fascia di Miss Italia capii che finalmente questo fatto era sancito. Finalmente veniva raccontato un altro aspetto di questo territorio che troppo spesso viene rimosso. Oggi la Municipalità 8 si candida ad essere un luogo di sviluppo, che guarda ai giovani, ai grandi eventi, ai diritti sociali. La tappa di Miss Italia è il primo passo in un percorso che immaginiamo lungo e virtuoso”.

La Vice Presidente Anna Distinto dichiara: “da tempo lottiamo per sdoganare l’associazione Scampia uguale Criminalità. In questi ultimi anni la Municipalità 8 si è distinta per l’impegno culturale e sociale profuso. Eventi e interventi volti alla riqualificazione di un territorio densamente abitato e dalle grandi possibilità. Portare Miss Italia qui, in queste strade è un forte simbolo di rilancio. A dimostrazione che il lavoro fatto e quello che continueremo a fare sta portando questo territorio sulla strada della rinascita”.

Il Direttore dell’EAV, Ing. Luca Brancaccio, ringrazia la Regione Campania che, dopo un lungo iter tecnico/amministrativo, è riuscita a sbloccare i fondi per il ravvio dei lavori per la realizzazione della stazione di Scampia, oggi fiore all’occhiello della linea della Metropolitana di EAV ed è diventato anche luogo di aggregazione e di ambiente che si presta a tante manifestazioni culturali. La tappa di Miss Italia a Scampia, con a presenza di Zeudi di Palma, è una bella iniziativa che da lustro al territorio e ci proietta verso nuove sfide per garantire un TPL efficace ed efficiente.