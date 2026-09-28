Miss Woman Italy 2026 è Arianna Galliano, la finale di Capri

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Capri ha fatto da splendida cornice alla finale nazionale di Miss Woman Italy 2026, appuntamento italiano del Miss Woman International Beauty Contest, prestigioso concorso internazionale presente in oltre 50 Paesi.

La finale si è svolta il 25 settembre 2026 sulla terrazza del Relais Maresca Hotel di Capri, regalando alle concorrenti e agli ospiti una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza.

A conquistare il titolo di Miss Woman Italy 2026 è stata Arianna Galliano, proclamata numero 1 della competizione, che avrà il compito di rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss Woman International, in programma a Tenerife, in Spagna, dal 9 al 14 ottobre 2026.

Sul podio anche Sabrina De Martino, seconda classificata, e Martina Di Maria, terza classificata.

La serata è stata condotta da Antonia Di Guida e Alfredo Mariani, che hanno accompagnato il pubblico attraverso i diversi momenti della finale tra moda e spettacolo.

La manifestazione ha inoltre ricevuto il patrocinio morale dell’Università AUGE e la collaborazione di ICC S.p.A. – Credito Complementare, realtà che hanno contribuito alla dimensione istituzionale e professionale dell’iniziativa.

Miss Woman International Beauty Contest: una bellezza che guarda oltre l’estetica

Fondato e presieduto dall’imprenditore della comunicazione Guido Walter Mariani, il Miss Woman International Beauty Contest nasce con una visione che va oltre i tradizionali concorsi di bellezza.

Donne di età, origini e background differenti vengono coinvolte in un percorso che comprende moda, fotografia, sport, comunicazione e crescita personale, con l’obiettivo di valorizzare non soltanto l’immagine, ma anche personalità e capacità comunicative.

Tutto ciò lo ritroviamo nel messaggio che Guido Walter Mariani ha inviato all’apertura dell’evento:

“Avete fatto davvero un lavoro straordinario: in pochissimo tempo siete riusciti a realizzare un evento di grande classe, eleganza e professionalità. E questo dimostra ancora una volta che quando gli italiani si mettono in gioco fanno grandi cose.

Gli italiani hanno la capacità di trasformare talento, creatività e passione in eccellenza. Lo vediamo nella moda, nella grande sartoria italiana, nella nostra filiera enogastronomica, nel design, nell’arte, nella cultura, nella ricerca e naturalmente nello sport.

Nei nostri grandi campioni come Jannik Sinner, che con il suo talento e la sua disciplina è diventato uno dei grandi protagonisti dello sport internazionale, ed anche il giovanissimo Kimi Antonelli, che rappresenta l’Italia ai massimi livelli della Formula 1.

Sono mondi diversi, ma c’è una cosa che li accomuna, per poter raggiungere un grande traguardo, bisogna avere un sogno. Ed è proprio questo il messaggio che voglio lasciare questa sera a tutte le splendide ragazze che partecipano a questa finale”.

Capri protagonista della finale nazionale di Miss Woman Italy

A presiedere la giuria della finale nazionale di Miss Woman Italy a Capri è stata la Prof.ssa Avv. Anna La Rana, Presidente della Funicolare di Capri e Presidente Nazionale dell’Associazione Giuriste Italiane, che ha dichiarato:

“la donna scelta da me deve essere, oltre che bella, colta e preparata ad affrontare le istituzioni in tutti i campi politici, ambientali, economici…perché oggi l’uomo ha necessariamente bisogno della donna dinanzi alla crescente disumanizzazione della realtà, con bimbi che si feriscono e si ammazzano per futili motivi, con un inquinamento ambientale in continua progressione, come pure con un femminicidio in continuo aumento. La donna di oggi scelta come icona universale deve essere cosciente di queste situazioni ed altre, pronta ad intervenire con la sua bellezza in sedi opportune finanche come ambasciatrice di maggiore sensibilità e protezione verso gli uomini tutti, gli animali, la natura e con essa l’inquinamento dell’atmosfera terrestre“.

La presenza della Prof.ssa Avv. Anna La Rana conferisce alla manifestazione una particolare attenzione ai valori della professionalità, della cultura e del ruolo della donna nella società contemporanea.

Accanto alla Presidente di giuria Prof.ssa Avv. Anna La Rana, la commissione ha visto la partecipazione di figure provenienti dal mondo dell’imprenditoria, della comunicazione, dello spettacolo, della cultura e della moda.

La giuria

In giuria erano presenti Carmen Pisano, Creative Consultant; Massimiliano Sbrescia, Art Director, CEO e Founder di WOW e Agenzia360; Mimmo Maresca, CEO e Founder di MAHotels; Domenico Iovane, Co-Founder di Muratori 1717; Pasquale Eduardo, Sales Director di Global Solving; e Rosita Caiazzo, CEO e creativa della maison Gioielli Rosita, Lelio Zaccarella, Founder e CEO di Pay Evolution; Salvatore Riviello, CEO & Founder di Royal Watch, attore e scrittore.

Una composizione eterogenea che ha portato nella valutazione delle concorrenti competenze e punti di vista differenti, coerentemente con la filosofia del contest, che punta a valorizzare la donna nella sua complessità e non soltanto attraverso l’aspetto estetico.

La terrazza del Relais Maresca Hotel ha accolto concorrenti, organizzatori, ospiti, stampa e rappresentanti del mondo della comunicazione, offrendo uno scenario unico per una serata che guarda già alla dimensione internazionale. La scelta di Capri come sede della finale nazionale ha aggiunto alla manifestazione una particolare suggestione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla proprietà del Relais Maresca Hotel e ad Antonella Tizzano per la gentile e cortese ospitalità alla cittadinanza di Capri.

Fondamentale anche il lavoro del Direttore Italia Alfredo Mariani, impegnato nella costruzione del percorso nazionale che ha portato alla finale caprese attraverso il coinvolgimento di agenzie e casting distribuiti sul territorio nazionale.

Ringraziamenti

Un ringraziamento va al team HM make-up artist composto da Carmela Oliva, Angelica Ponticelli, Viktoria Semkulych, Eleonora Cotumaccio, Teresa Celentano, Maria Adamo e Palma Carascon.

Per il team Relax & Beauty hanno collaborato Angelica Dell’Aera, CEO di Active Shape Wellness e Motion, e Martina Miranda, Beauty e Spa Manager.

Un lavoro dietro le quinte fondamentale per accompagnare le concorrenti durante una serata nella quale moda, fotografia, palco e televisione hanno richiesto cura e professionalità in ogni dettaglio.

Il DJ set di Tommy Falco ha contribuito a creare il ritmo e l’atmosfera della finale, accompagnando il pubblico fino ai festeggiamenti conclusivi.

Dalla finale di Capri a Tenerife: l’Italia vola sulla scena internazionale

Con la proclamazione della nuova Miss Woman Italy 2026 si apre ufficialmente il secondo capitolo del percorso.

La vincitrice Arianna Galliano volerà infatti a Tenerife per rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss Woman International, dal 9 al 14 ottobre.

Circa 40 partecipanti provenienti da tutto il mondo si incontreranno per una settimana dedicata a shooting fotografici, moda, sport, attività di gruppo e momenti dedicati alla comunicazione e alla crescita personale.

Il gran finale ad Anema e Core

Dopo la finale al Relais Maresca, i festeggiamenti si sono spostati nella celebre Taverna Anema e Core, uno dei luoghi simbolo della vita musicale e dell’intrattenimento caprese, da Gianluigi Lembo, che ha ospitato tutte le finaliste del contest.

Musica live, fotografie, stampa e telecamere hanno accompagnato il brindisi conclusivo, trasformando la serata in un momento di festa e convivialità insieme alle protagoniste della competizione.

Un finale in perfetto stile Capri per celebrare la nuova Miss Woman Italy e il viaggio che la porterà ora sul palcoscenico internazionale di Tenerife.

Aziende e realtà che hanno collaborato alla manifestazione

La finale nazionale di Miss Woman Italy 2026 è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di diverse aziende e realtà professionali che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Tra le aziende che hanno collaborato figurano Global Solving, MAHotels, Royal Watch, Wow, Rosita Gioielli, Mavina, Carlo Cacace Trasporti Internazionali, Pay Evolution e HM Make Up Italy.

Sponsor tecnico della manifestazione è stato NonSolo Danza Management, mentre la comunicazione e la dimensione televisiva sono state accompagnate da Movida Television, Radio Undici Capri e Canale 95.

MISS WOMAN ITALY 2026

Finale Nazionale – Capri, 25 settembre 2026

Finale Mondiale Miss Woman International – Tenerife, 9-14 ottobre 2026