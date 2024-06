Moda e Fascino in Passerella: La magia di Venere D’Italia incanta Giugliano

Il 2 Luglio 2024, Cascina Verde Eventi di Giugliano si trasformerà in una passerella di stelle per la Tappa del “Concorso Nazionale Venere D’Italia”. Questa esclusiva serata promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della moda e della bellezza, con una lineup di ospiti e talenti che renderanno omaggio alla bellezza e all’eleganza italiana.

La serata, patrocinata dal Comune di Giugliano in Campania, sarà magistralmente condotta dalla brillante Anna di Chiara, ex modella e nota giornalista televisiva, e dal carismatico Giorgio Bruno. L’evento, che promette di essere un trionfo di moda, eleganza e talento, sarà immortalato dalle telecamere di TeleA, Lcn 13, pronte a catturare ogni momento per farlo rivivere in uno speciale televisivo.

L’evento vedrà venti aspiranti dee della bellezza contendersi in passerella la vittoria di tappa, con l’obiettivo di assicurarsi un posto nella prestigiosa Finale Nazionale. La posta in gioco è alta, e l’atmosfera è carica di aspettative: le partecipanti dovranno dimostrare di possedere non solo bellezza e grazia, ma anche una sofisticata eleganza e una forte ambizione, caratteristiche che esprimeranno in passerella grazie alle raffinate proposte di stilisti e atelier di alta moda.

Le sfilate, infatti, saranno il fulcro della serata, presentando una variegata gamma di stili, che spaziano dall’innovativo Beachwear di “Vero’ Mare’ Srl” conla sua nuovissima collezione “Mimì Swimwear”, all’originale moda SportyChic nell’interpretazione di Anna Camerlengo, per “AnnaC Shop”, fino alle raffinate proposte sartoriali per la Cerimonia di “Lina Store Boutique”, che sfilerà in passerella una preview della collezione 2025.

La moda femminile non sarà l’unica protagonista della serata: non mancheranno, infatti, momenti dedicati alla moda per i più piccoli, con la sfilata Kids di “Intrighi griffe”, all’abbigliamento maschile rappresentato dallo stile sobrio e raffinato di “Malcom Italia”, con i suoi abiti per ogni occasione, e all’alta moda sposa e sposo di “Atelier Costanzo” , con emozionanti proposte che offriranno un assaggio delle tendenze 2025.

Infine, vero highlight della serata, la passerella sarà impreziosita da un’esclusiva selezione di gioie scintillanti a cura di “DiamondOro” jewelry, che aggiungerà un tocco di lusso sfavillante all’evento.

Il programma sarà ulteriormente arricchito dalle esibizioni di danza del Centro Studi Spazio Arte, accademia diretta da Barbara Postiglione, che offrirà momenti di spettacolo con coreografie moderne e coinvolgenti.

La bellezza in tutte le sue espressioni sarà il tema centrale della serata, con la partecipazione di esperti che rendono l’evento un’occasione unica di sinergia tra bellezza, moda e salute. La Scuola di estetica Studio In sarà in giuria per selezionare le vincitrici del concorso e offrirà il suo expertise nel make-up e nelle acconciature per la modella di punta dell’evento; Renaissance S.r.l. – Aesthetic Medicine porterà il suo know-how nella medicina estetica con prodotti di alta gamma, ispirati all’arte rinascimentale italiana e alla visione di un’armonia e bellezza senza tempo. Infine, il Centro per il Dimagrimento Neafit promuoverà il benessere fisico e la forma attraverso programmi dedicati, integrando salute e bellezza estetica.

La giuria, composta da esperti del settore, avrà il compito di valutare non solo il portamento ma anche l’eleganza e il fascino magnetico delle Miss in concorso, in una competizione che si preannuncia entusiasmante.

Dietro le quinte, il talentuoso team di Giò HairFashion Donna, Hair Fashion Ilardo e i make-up artist Francesco Auriemma, Rossella Raja e Annarita Natalìa lavoreranno per esaltare la bellezza naturale delle concorrenti e dei modelli in passerella, mentre ANeMA Project, Annarita Mattei e Matteo Anatrella, curerà le coreografie e il racconto fotografico dell’evento. E, per assicurare un’atmosfera perfetta ad ogni sfilata, il servizio audio e luci sarà fornito da Disco Service Musicheria di Adriano Imbriano.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor, il cui supporto ha reso possibile questa straordinaria celebrazione di bellezza e stile:

Trofi Wedding Flower Designer dal 1994 impegnata a creare emozioni, realizzare sogni e rendere ogni evento unico e speciale, che con le sue straordinarie creazioni arricchirà gli spazi dell’evento; Fai bello il tuo cucciolo, dove la passione per gli animali e l’esperienza si incontrano: Bagni, toelettature e una vasta scelta di accessori, unici e personalizzabili per far brillare il vostro cucciolo; Autoscala di Raffaele Scala, leader del settore automotive da oltre 25 anni; Angelo Pepper Sansone che premierà le vincitrici con le sue creazioni artigianali; Mondo Felice con l’associazione Palloncino Blu a sostegno dei bambini autistici e delle loro famiglie, lo Studio legale avv. Daniela Forte, attivo nella difesa e tutela delle donne, e Centro Studi Spazio Arte, Scuola di estetica Studio In , Renaissance S.r.l. – Aesthetic Medicine, Centro per il Dimagrimento Neafit, Mimì Swimwear, DiamondOro, Lina Store Boutique, AnnaC Shop, Intrighi griffe Junior, Malcom Italia, Atelier Costanzo, che esprimeranno il loro talento sul palco della serata per regalare al pubblico presente uno spettacolo ricco di emozioni.

L’organizzazione generale dell’evento è stata curata da ADG Communication, per Mauro Carillo della Marilyn Freedom e per il Patron del concorso, Pietro Cortese.

Non perdete l’appuntamento con il glamour e l’eleganza della Tappa Flegrea del Concorso Nazionale Venere D’Italia. Sarà una serata indimenticabile, dove la moda diventa arte e la bellezza un inno alla femminilità e al fascino italiano.

Per partecipare alle prossime serate, contatta ADG Communication.

https://www.instagram.com/adg_with_venere_d_italia_/

https://www.facebook.com/ADGCommunicationNA/

https://youtu.be/w5Y0pHqEctw?si=zYYMsb8BJ5Baudnb

La Serata in sintesi:

Evento: Tappa Flegrea del “Concorso Nazionale Venere D’Italia”

Appuntamento: 02 Luglio 2024 – Cascina Verde Eventi, Giugliano (NA)

Orario: h.19:30 apertura al pubblico, per l’aperitivo – h. 20:30 circa inizio sfilate

Conducono la serata: Anna di Chiara – Giorgio Bruno

Emittenti Tv: TeleA Lcn 13

Rassegna Stampa su: Tv, Stampa Locale, Giornali Online, Web, Social

Photo: Anima Project – Matteo Anatrella (Fotografo di moda e professore di Fotografia) affiancato da una squadra di suoi allievi

Stylist/Coreografie: Anima Project – Annarita Mattei (modella professionista e testimonial di campagne nazionali, come quella di “Pasta Venere” con Gerry Scotti)

Service Audio&Luci: Disco Service Musicheria – Adriano Imbriano

Hair Stylist: Giò Hair Fashion Donna di Giovanna Bufalo e il suo staff

Barber Shop: Hair Fashion Ilardo di Ciro e Christian Ilardo

Make Up Artist: Francesco Auriemma, Rossella Raja, Annarita Natalia & Co.

Sponsor della serata: Mimì Swimwear, AnnaC Shop, Lina Store Boutique, DiamondOro, Intrighi griffe Junior, Malcom Italia, Atelier Costanzo, Trofi Wedding Flower Designer, Fai bello il tuo cucciolo, Centro Studi Spazio Arte, Scuola di estetica Studio In , Renaissance S.r.l. – Aesthetic Medicine, Autoscala di Raffaele Scala, Angelo Pepper Sansone, Mondo Felice, Studio legale avv. Daniela Forte, Centro per il Dimagrimento Neafit.

Organizzazione generale: ADG Communication – per Venere D’Italia Concorso Nazionale

Patron del Concorso: Pietro Cortese (fotografo)

Area Manager Campania: Mauro Carillo della Marilyn Freedom (agenzia di modelle)