Moda in Tour domenica 17

Continuano i grandi eventi a cura della Mondo Eventi Campania Agency. In un momento in cui Napoli è al centro della attenzione, in quanto candidata nel settore della moda e dello spettacolo, la agenzia del patron Carlo Sommella, giunta al suo ventottesimo anno di attività, non può mancare con i suoi eventi-sfilata indirizzati a scoprire nuovi volti fra i giovanissimi, che vogliano affrontare questa professione con la giusta energia e passione.

“Questa è la mia mission” afferma Carlo Sommella “con la mia agenzia sono continuamente alla ricerca di nuove figure da introdurre nel settore moda ma non solo, anche nel cinema, nella televisione, nello spettacolo. Giovani che credano innanzitutto in loro stessi, nelle loro capacità, nel loro talento che spesso è presente ma da loro non visibile immediatamente.”

L’agenzia di Sommella, negli anni di fervente attività, ha percorso il territorio in atmosfere di spessore, passando dai complessi come Playoff, a Black & White, a Impero, al teatro Corona al MAV di Ercolano, e tanti altri ancora, premiando bambini/e e ragazze di tutte le età.

Il nuovo appuntamento con “Moda In Tour” organizzato dall’agenzia di Sommella è previsto per il prossimo 30 novembre. La location scelta per l’evento, stavolta, è la prestigiosa “La Villa Delle Rose” a Licola – Varcaturo, nella splendida cornice delle spiagge turistiche della litoranea campana meta di turisti di tutto il mondo. La Villa Delle Rose è l’ambiente ideale per questi eventi di moda e spettacolo grazie ai suoi splendidi ambienti e le sale interne, che renderà sicuramente al meglio le emozioni dell’evento. Architettura elegante dunque, giardini incantevoli, un servizio impeccabile e una cucina raffinata che fa sicuramente la differenza.

Ecco gli eventi-sfilata che compongono la prossima serata. Miss & Mister Baby New Generation 2024, giunta alla 5° Edizione, è una sfilata aperta a tutti i bambini e bambine dai 4 agli 11 anni, e per la categoria teenager i maschietti di 12 e 13 anni. Miss Neapolis, giunta alla 6° Edizione, è una sfilata per ragazze, per partecipare l’età è compresa fra i 14 e i 28 anni e, per la categoria teenager, le ragazze fra 12 e 13 anni. “Non guardiamo solo alla bellezza”, continua Carlo Sommella, “ma valutiamo i più giusti per poter proseguire nel mondo dello show business.”

Le sfilate saranno seguite e valutate da un nutrito numero di esponenti nel mondo della moda, della televisione, del cinema, del giornalismo e della cultura, che valuteranno ogni candidato assegnando loro un punteggio da 6 a 10.

Per arricchire la serata ci saranno nomi di prestigio del cabaret, musica interamente dal vivo, spettacoli di magia, ballo classico e moderno, danza del ventre. Lo spettacolo, presentato dalla bellissima e simpaticissima Titti Ferro, sarà ripreso dalle telecamere di Napoflix Canale 86 visibile in tutta la Campania e nel basso Lazio. Fotografo ufficiale è Gaetano Sarno.

Per informazioni basta contattare la Mondo Eventi Campania Agency al 3292487467 anche tramite Whatsapp.