Moda in Tour, domenica 5 dicembre a Villa Cortese a Terzigno.

Domenica 5 dicembre alla Villa Cortese in via Amati 193 a Terzigno (NA), si terrà un evento privato di Moda, Musica e Spettacolo unito a una cena spettacolo a numero chiuso e alla serata finale della sfilata MODA IN TOUR 2021, organizzato dalla notissima agenzia di moda e spettacolo Mondo Eventi Campania, diretta dal patron Carlo Sommella e da oltre 25 anni nel settore del fashion e dello show business.

L’evento, a cui saranno presenti numerosi ospiti musicali, numeri di cabaret dell’artista comico Marco Corpo e esponenti dello spettacolo fra cui l’artista Maria Red e il giovane Mirko con i suoi numeri di magia, nonché esponendi dell’informazione e della stampa, sarà condotto dalla presentatrice e fotomodella Titti Ferro e verrà ripreso dalle telecamere di TLA TV. Il fotografo ufficiale sarà Giovanni Testa.

La sfilata MODA IN TOUR sarà composta da tre sezioni, la prima in cui parteciperanno i bambini dai 4 agli 11 anni, la seconda per le teenager di 12 e 13 anni e la terza per giovani dai 14 ai 28 anni che sfileranno nella splendida cornice di Villa Cortese struttura per ricevimenti immersa nel Parco Nazionale del Vesuvio e splendida location che unisce all’eleganza dei suoi ambienti una straordinaria e rinomata proposta culinaria. Collaboreranno all’evento i nomi più illustri dell’imprenditoria locale e regionale.

Per informazioni e prenotazioni sarà sufficiente telefonare al 3292487467. L’evento-spettacolo sarà realizzato nel pieno rispetto delle attuali normative Covid-19.