Moda in Tour, finale il 7 dicembre

- pubblicità -

La Campania si tinge di moda. Domenica 7 dicembre, in una location di eccezione della provincia di Napoli, si terrà la finalissima della edizione 2025 di Moda in Tour, il prestigioso evento organizzato da Mondo Eventi Campania Agency nella persona del patron Carlo Sommella. L’agenzia di moda, TV e eventi quest’anno ha compiuto 29 anni di attività, un punto di riferimento in tutto il Sud Italia e non solo per eventi di moda, book fotografici, casting di spettacolo, calendari e foto promozionali per noti brand del territorio.

Ancora una volta l’agenzia realizzerà il proprio evento-sfilata suddividendolo in “Miss e Mister Baby New Generation”, quinta edizione, con i suoi bambini e bambine di 3 e 4 anni (categoria junior), quelli compresi fra 5 e 11 anni, nonché per i ragazzi di sesso maschile di 12 e 13 anni (categoria teenager). Per la sesta edizione di “Miss Neapolis” sono previste le categorie “teenager” di ragazze di 12 e 13 anni e quella di ragazze con età compresa fra i 14 e i 28 anni.

Tutti i partecipanti sfileranno in abito casual e elegante davanti a una giuria di esperti del settore della moda, del cinema, dello spettacolo, dell’informazione e della cultura, che li valuteranno attentamente e oculatamente, e saranno immortalati dagli scatti del fotografo Gaetano Sarno.

L’evento sarà condotto dalla bella cantante e presentatrice di eventi Valentina De Nigris che intratterrà il pubblico anche in qualità di cantante con i suoi ultimi successi discografici che proprio in queste settimane stanno scalando le classifiche degli store digitali,

“Moda in Tour è la giusta occasione perché i nostri partecipanti possano dimostrare la loro predisposizione a entrare nel mondo della moda, non solo per la bellezza e l’aspetto fisico” dichiara il patron Carlo Sommella, “ma anche per la loro spigliatezza, simpatia, qualità e capacità di tenere la passerella, tutte doti importanti per poter entrare dalla porta giusta nello star system, nel fashion, nel campo del teatro e della pubblicità giornalistica e televisiva”.

Tante sono le location che hanno ospitato Moda in Tour negli anni, nelle cornici delle città di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Licola, Varcaturo, Ercolano: ville per ricevimenti, ristoranti, parchi giochi, teatri che con i loro ambienti accoglienti e pieni di luci accolgono i partecipanti e i loro ospiti in uno degli eventi più conosciuti e amati del territorio.

Tanti coloro che con la loro esperienza sono stati, e saranno anche in questa occasione, presenti all’evento di dicembre: in primis il press office di Mondo Eventi Campania Agency, il videomaker e regista Davide Guida, editore della testata DGNews e dell’agenzia DGPhotoArt, che collabora anche attivamente nella organizzazione dell’evento a fianco del patron. Quindi, tanti attori di cinema, TV e teatro: Ciro Cocozza, Enzo Frattini, Salvatore Borruto, Gianni Capezzuto, Gigliola De Simone, Ciro Andolfo, Luigi Chiocca, Sofia Margarita, modelli e modelle come Bryan Dominic Alviggi, Viviana Cocozza, Federica Todisco, Luisa Librano, Serena De Caprio, il fotografo Dario Greco, i giornalisti Claudio Ciotola e Stefania Monfrecola, i produttori e manager Adele Sicignano, Carlo Mey Famularo (autore della sigla di “Un posto al sole”), Carmine Troisi e Marinella Ciliberti, i cantanti Iris, Patty Ilardo, Ciro Landi, Pina Spinosa, Franco Manna, e ancora showman e intrattenitori come Lilly Amati, Mirko e Marco Corpo, Ryan Sansivieri, Savio Morelli, Frank Tellina, il duo comico Rosaria & Felice, e ancora Claudio Canzanella, Luigi Calì, Paolo Morante, Chiara e Antonio Cernicchiara, Titti Petrucci, Enza Guadagni e tanti altri ancora.

La serata sarà tinta di momenti di cabaret, musica e spettacolo e verrà trasmessa dal network televisivo Napoflix in Campania (canale 86 del digitale terrestre) e nel basso Lazio.

Per ulteriori informazioni, e prenotazioni sarà possibile contattare la Mondo Eventi Campania Agency chiamando o mandando un messaggio WhatsApp al numero 3292487467, oppure tramite social network Facebook, alla pagina Carlo agenzia di modelle, o Instagram, scrivendo al profilo #mondoeventicampaniaagency.