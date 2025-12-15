Moda in Tour, la finalissima

- pubblicità -

Grande successo per la finalissima di Moda in Tour 2025. L’evento di moda e spettacolo è stato organizzato dalla agenzia “Mondo Eventi Campania Agency”, agenzia di moda con 29 anni di attività alle spalle in tutto il Sud Italia, rappresentata dal patron Carlo Sommella, ed è stato effettuato lo scorso 7 dicembre presso il complesso Giardini delle Ninfe (via Montagna Spaccata, Napoli – Pianura), ottenendo un ottimo riscontro in termini di critica e pubblico.

Tanti sono stati i partecipanti che hanno sfilato, in abito casual e elegante, davanti a numerosi giurati provenienti dal mondo del cinema, del teatro e dell’informazione, nelle finali dei due eventi-sfilata “Miss & Mister Baby New Generation 5° edizione”, rivolto ai bambini di 3 e 4 anni nella categoria Junior, dai 5 agli 11 anni nella categoria Baby, e 12 e 13 anni nella categoria Teenager (solo maschietti), e “Miss Neapolis 6° edizione” rivolto alle teenager di 12 e 13 anni, e alle ragazze dai 14 ai 28 anni. Durante la sfilata i candidati sono stati immortalati dal fotografo Gaetano Sarno e ripresi dalle telecamere di Capri Event che manderà in onda la serata in tutta la Campania e Basso Lazio sul canale 95 del digitale terrestre.

Testimonial per le miss Serena De Caprio e per i baby i giovanissimi Veronica Lytvyn e Vincenzo Di Bari che hanno introdotto in passerella le sfilate dei protagonisti.

L’evento è stato condotto dalla bella e frizzante Valentina De Nigris, presentatrice di eventi e cantante, reduce da recenti successi in Italia e resto d’Europa, prodotti dal manager musicale Carlo Mey Famularo (autore della sigla della soap Rai Un posto al Sole). Valentina ha eseguito le sue ultime canzoni fra gli applausi del pubblico fra una sfilata e l’altra dei giovani partecipanti, intervallata dall’allegria musicale di Edoardo Scuotto, tecnico microfoni e audio dell’evento, nonché cantante e cantautore, che per l’occasione è stato anche interprete di brani di musica classica napoletana e hit italiane, e dal suo accompagnatore, il chitarrista Gustavo Martucci.

La giuria, scelta oculatamente fra i maggiori esperti in sfilate di moda, è stata composta dal presidente Davide Guida, regista/videomaker/sceneggiatore e ufficio stampa della Mondo Eventi Campania Agency di Carlo Sommella; gli attori di fiction Rita Tuccillo, Ciro Cocozza e Luigi Chiocca; la manager Solomia Lytvyn, madre della testimonial Veronica, l’hair stylist Gianpiero Gargano, il fotomodello Brian Dominik Albiggi,la fotografa Arianna.

Numerosi i fasciati, con regali per tutti offerti dagli sponsor della serata Pubblipro Marketing & Communication, Deep Forest e Epomeo Rent nonché dal patron della serata Carlo Sommella.

Al primo post di “Miss & Mister Baby New Generation” Tullio Massa e Giada Camera, seguiti sul podio da Fiore Bottone e Anna Gledys Muschitiello e quindi Giovanni Camera e Paulina Anna Yavorovska. Altre fasce sono state assegnate a Michele Concilio (Portamento), Luigi Serpico (Cinema), Francesco Pio Cifalà (Casual), Lorenzo Persico e Chloè Perri (Eleganza), Anna Marrone (Social), Sharon Raccioppo (Sorriso), Louis Thomas Coscione (Fashion), Sofia Roma e Francesca del Prete (Televisione), Francesco Almirante (Simpatia). Fasce speciali offerte dalla Mondo Eventi Campania Agency sono state assegnate a Marco Ingrosso e Gaia Manco.

Per “Miss Neapolis” il podio è stato assegnato a Giada Rallo, Irene Ferrara e Giulia Cortese. A seguire Anna Pia Giordano (Fascia Portamento), Nicole Ugolini (Casual), Dalila Esposito (Televisione), Patrizia Morena Barberio (Cinema), Sara Santaniello (Social), Chiara Primicerio (Fashion).

Ai restanti è stato dato un attestato di partecipazione: i baby Greta Busciglio, Noemy D’Ambrosio, Tonya Comando, Marisa Carillo, Carmen Pia Giannazzo, Elisabetta Ferrara, Sabino Barbato, Jasmine Concilio e Stefano Muschitiello; le miss Anastasia Valentina Smaldone, Fabiana Di Roberto e Selesia Di Matteo.

La Mondo Eventi Campania Agency è già pronta per le sue future iniziative che saranno organizzate in tutto il 2026, di cui verrà data notizia a mezzo Facebbook su Carlo Agenzia di Modelle. A febbraio, è prevista una seduta di shooting fotografico per la stagione autunno-inverno, e, sempre a febbraio, saranno girate le riprese video dello spot che verrà trasmesso in TV, rivolto a candidati fra i 3 e i 30 anni che vorranno mandare la loro adesione chiamando il 3292487467 o mandando un messaggio in Whatsapp.