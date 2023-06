Moda in Tour prosegue il 9 luglio al Lido Capri Beach di Pozzuoli

Al Lido Capri Beach di Pozzuoli (viale Sibilla 20) per domenica 9 luglio la Mondo Eventi Campania ha annunciato i nuovi appuntamenti con “Moda in Tour”.

Sfilate, shooting fotografici, casting per attività e brand, stage per fotomodelle, corsi di portamento, pubblicità televisiva sui giornali e sul web, sono la realtà imprenditoriale della Mondo Eventi Campania del manager di moda Carlo Sommella, l’agenzia specializzata in moda e spettacolo con sede in Monteruscello (frazione di Pozzuoli) e in attività da oltre 26 anni, non solo in Campania e nel Sud Italia ma anche in tutta la penisola. Diretta dal manager di moda e event planner Carlo Sommella, l’agenzia coinvolge assiduamente centinaia di giovani di tutte le età, fino ai 40 anni, nelle proprie iniziative mirate a introdurre nuove figure nella pubblicità, nel fashion e nello show business, valutandoli non solo nel look ma anche nelle capacità artistiche, perché possano essere introdotti in produzioni televisive, cinematografiche e teatrali di prestigio nazionale.

Le attività della Mondo Eventi Campania possono essere seguite sui maggiori social network e in particolare sulla pagina Instagram mondoeventicampaniaagency

Sotto il nome di “Moda in Tour – La grande sfilata” andranno in scena, davanti a una giuria di esperti della comunicazione, della stampa e del mondo dell’imprenditoria locale e nazioale, il concorso/sfilata di “Miss Mediterranea”, giunto quest’anno alla sesta edizione, per le candidate comprese fra i 14 ai 28 anni, e per la categoria Teeneger 12/13 anni al suo terzo appuntamento, e “Miss e Mister Baby Napoli” giunto alla quinta edizione, orientato ai giovanissimi, maschi e femmine, di età compresa fra 4 e 11 anni. I modelli in concorso verranno immortalati dal fotografo ufficiale dell’evento Gaetano Sarno.

L’evento, trasmesso dalle telecamere di Napflix Canale 86 in Campania e Basso Lazio sarà condotto dalla bellissima modella e presentatrice di eventi Titti Ferro e sarà accompagnato da numerosi ospiti di rilievo nazionale, con numeri di cabaret, musica e poesia.

Per prenotazioni chiamare il 3292487467 anche in Whatsapp