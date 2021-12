Moda, musica e spettacolo in “Moda in Tour 2021”, tanti i premiati.

Domenica 5 dicembre a Terzigno, nella stupenda location di Villa Cortese si è svolta la sfilata della edizione 2021 “Moda In Tour” di Miss & Mister Baby New Generation & Miss Neapolis. La manifestazione, condotta brillamente dalla bellissima presentatrice e fotomodella Titti Ferro, è stata ideata ed organizzata dalla nota agenzia di Moda di Mondo Eventi Campania Agency di Carlo Sommella ed è da oltre 25 anni un riferimento nel settore fahion e spettacolo sul territorio italiano, grazie anche alla collaborazione di numerose aziende e ai nomi più illustri dell’imprenditoria locale e nazionale.

Numerosi gli ospiti della serata che si sono intervallati ai momenti dedicati al concorso: la cantante Lucrezia Lurose, il cabarettista Marco Corpo, il mago Mirko direttamente da Rai 1 e Canale 5, la cantante Luana Polito della Big Stone Studio.

Il concorso ha visto assegnare numerose fasce, da parte della giuria di noti volti esperti del settore: in giuria l’editore musicale Massimo Curzio della Big Stone Studio, agenzia di produzione musicale nota per scoprire e produrre nuovi talenti musicali e canori del territorio nazionale, l’attore di cinema e fiction, Luigi Chiocca, l’attrice Rita Tuccillo, la fotomodella e attrice Francesca Librano, la modella e organizzatrice di eventi Monica De Stefano, La pluri-campionessa mondiale di Fitness e giudice di gare Internazionali Marianna Masillo. I componenti della giuiria hanno avuto grande difficoltà a scegliere i premiati delle varie categorie del concorso, trovandosi spesso divisi sui giudizi.

Nel concorso Miss Neapolis il podio è spettato a Anna Forestiero (1° posto), Gaia Cammarota (2° posto) e Libera Gigante (3° posto). Oltre ad esse sono state assegnate le fasce di Miss Casual a Maria Rosaria Filosa, Miss Eleganza a Denise Galiero, Miss Portamento a Francescapia De Santis, Miss Mondo Eventi Campania Agency a Cristiana Abbrunzo, Miss Cinema a Gerolmina Lupoli.

Per la categoria Baby Miss & Mister Baby New Generation premiati Francesco Bruno (1° posto), Penelope Di Donato (1° posto), Fabiana Abate (2° posto), Albina Timofeyev (3° posto), Fatima Corona (Miss Corona), Alessia De Cicco (Miss Eleganza), Anna Abbruzzese (Un Volto Per La TV), Emiliana Russo (Miss Mondo Eventi Campania Agency), Dennis Aiello (Miss Portamento).

L’evento è stato ripreso dalle telecamere di TLA TV.

