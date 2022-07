Mondoauto, l’ACI Napoli per un Lungomare di grandi eventi sportivi e culturali.

Grandi eventi sportivi per valorizzare il lungomare e rilanciare il turismo di qualità. E’ questa la proposta dell’ACI Napoli lanciata dalle pagine del suo House organ, Mondoauto, con ampi speciali dedicati al successo riscosso, a via Caracciolo, da due prestigiose manifestazioni come il Giro d’Italia di ciclismo e la rievocazione del Gran Premio di Napoli di Formula Uno, con la passerella di pregiate vetture d’epoca non soltanto sportive.

Nell’ultimo numero di luglio, riflettori puntati anche sulla sicurezza stradale e la micromobilità, con la campagna dell’ACI “#Rispettiamoci. Insieme sulla stessa strada”, le nuove regole che disciplinano la circolazione dei monopattini elettrici e gli impegni dell’Automobile Club per la mobilità responsabile e sostenibile.

In primo piano, il ritorno dell’Alfa Romeo a Pomigliano d’Arco, dove viene realizzato Tonale, il primo Suv compatto ibrido del Biscione, su cui la Holding Stellantis ripone grandi speranze, e le interviste ad Antonello Perillo ed Andrea Ballabio, rispettivamente Vice Direttore nazionale del TGR RAI e Direttore dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli.

Lo spazio culturale è dedicato alle iniziative in programma a Procida, quale Capitale della Cultura italiana per l’anno 2022, ed al ritorno del Premio Megaris, giunto alla XXIX edizione, dopo la forzata interruzione dovuta alla pandemia.

La rivista, diretta da Antonio Coppola, è inviata in abbonamento postale a tutti i Soci dell’Automobile Club Napoli ed è in distribuzione gratuita presso la sede sociale dell’ACI di piazzale Tecchio n.49/d a Fuorigrotta e in tutte le delegazioni ACI presenti sul territorio partenopeo.

Mondoauto, con la presentazione di tutti i vantaggi ed i servizi offerti dalle varie formule associative all’ACI, è consultabile anche online sul sito www,napoli.aci.it.

P.S. Per leggere la rivista, clicca su: Mondoauto