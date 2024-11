Mostra Scambio Caserta all’A1Expo

- pubblicità -

Sabato 23 e domenica 24 novembre 2024, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, si terrà la VI edizione di Mostra Scambio Caserta, l’evento che si svolge annualmente presso il quartiere fieristico di San Marco Evangelista e che mette al centro i veicoli d’epoca.

“E’ una settimana dove il vintage raggiunge l’apice dell’espressione – dichiara il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – Infatti, dopo il successo di Fiera del Vintage il viaggio nel tempo procede spedito deragliando sul binario dei veicoli d’epoca. E’ un evento che sento particolarmente perché sono un collezionista ed un tesserato del Vespa Club d’Italia, club che quest’anno festeggia i 75 anni di attività ed anche per questo motivo abbiamo deciso di omaggiarlo affidando le chiavi del nostro museo al Presidente Roberto Leardi che, insieme ai fiduciari del Vespa Club Maddaloni, capeggiato dal Presidente Vincenzp D’Angelo, racconteranno l’evoluzione della mitica Vespa attraverso l’esposizione dei modelli più iconici prodotti.”

Non solo Vespa alla VI edizione di Mostra Scambio; infatti saranno presenti anche altri club storici del territorio campano: Acamde, Amici della Stella, Camec, Classic Club Italia, Club Amici di Maddaloni e Fiat 500 Club Italia.

“Come ogni anno saremo presenti alla Mostra Scambio di Caserta – afferma il Fiduciario del Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Caserta, Domenico Filippella – Il nostro club organizza circa 250 raduni l’anno, ma quest’appuntamento ci appartiene in maniera particolare perché si svolge nella nostra terra e dunque è sicuramente quello più stimolante per noi del coordinamento casertano. Un altro elemento che rende ancora più entusiasmante la nostra presenza, consiste nel fatto che questa edizione si svolge al compimento del 40esimo anniversario della fondazione del club e quindi non faremo mancare delle chicche presso il nostro stand per rendere la visita ancora più piacevole ed affascinante”.

Altra novità per questa edizione, la presenza del simulatore di Formula 1 della VRS con sospensioni attive e un sistema brevettato unico al mondo che permetterà ai visitatori la straordinaria emozione di guidare una monoposto da fermi e provare l’adrenalina dei super piloti della F1.

Ma l’anima di Mostra Scambio è sicuramente la presenza dei tanti espositori provenienti da tutta Italia, che metteranno in vetrina ricambi, accessori, editoria e manualistica, tutto rigorosamente d’epoca.

Gli orari per visitare Mostra Scambio saranno: sabato dalle 8:30 alle 18:00 e domenica dalle 8:30 alle 17:00.

Il ticket intero è di €8,00 mentre i soci dei club che patrocinano l’evento, muniti di tessera in corso di validità, beneficeranno della possibilità di ottenere il biglietto d’ingresso a €5,00.

Per promuovere la cultura dei veicoli d’epoca e la conoscenza della storia della motoristica nazionale ed internazionale alle nuove generazioni, l’accesso per gli under 12 sarà gratuito.

Facebook



Linkedin



Instagram