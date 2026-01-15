Mostra Scambio Caserta, VIII edizione sabato 24 e domenica 25 A1Expo

- pubblicità -

Torna Mostra Scambio Caserta con l’ottava edizione, in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio presso il Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud).

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori d’epoca e per chi desidera vivere un vero e proprio viaggio nel tempo tra auto, moto e biciclette che hanno fatto la storia della motoristica nazionale ed internazionale.

Mostra Scambio è l’evento dedicato ad auto, moto e bici d’epoca, ricambi, accessori, manualistica, editoria specializzata e modellismo, un punto di riferimento per collezionisti, club di settore ed appassionati.

Per avvicinare i giovani alla cultura e alla storia della motoristica, l’organizzazione ha previsto l’ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni.

Una scelta che conferma la volontà di rendere Mostra Scambio Caserta un evento sempre più inclusivo, capace di coinvolgere famiglie, giovani e nuove generazioni, trasmettendo la passione per i motori storici come patrimonio culturale e identitario.

Cuore pulsante della manifestazione saranno, come sempre, le grandi icone del Made in Italy, rappresentate in particolare dal Vespa Club d’Italia e dal Fiat 500 Club Italia. Due simboli che hanno segnato la storia della mobilità, non solo italiana ma internazionale, e che continuano ancora oggi a emozionare e a raccontare un’epoca fatta di ingegno, stile e passione.

Grande novità di questa edizione è la partecipazione, per la prima volta a Mostra Scambio, dell’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris”, guidato dalla preside Fabiola Del Deo, che in sinergia con il Fiat 500 Club Italia porterà all’interno della manifestazione momenti di show cooking abbinato all’iconica 500 d’epoca.

«Per questa ottava edizione si respira aria di grande positività – afferma il presidente di A1Expò dott. Antimo Caturano – e non posso non essere felice al di là del ruolo istituzionale che ricopro, ma soprattutto come appassionato, come vespista. Mostra Scambio è un appuntamento che cresce anno dopo anno, diventando un vero punto di riferimento per gli amanti dei motori d’epoca e per chi vuole riscoprire la storia, la cultura e i valori che questi mezzi hanno saputo trasmettere nel tempo».

«Non è soltanto una fiera – prosegue Caturano – ma un vero viaggio nel tempo, capace di unire generazioni diverse attorno alla passione per l’automobilismo e il motociclismo storico. Dalle due ruote che hanno segnato il boom economico italiano alle quattro ruote che hanno accompagnato la crescita del nostro Paese».

«Coinvolgere una scuola – conclude – significa investire sul futuro. I ragazzi rappresentano la continuità delle nostre passioni e dei nostri valori. Portarli dentro una manifestazione come Mostra Scambio vuol dire renderli protagonisti, stimolare la loro curiosità e far capire che dietro ogni motore d’epoca c’è una storia, un progetto, un pezzo di identità nazionale».

Mostra Scambio Caserta si conferma così come un evento dinamico, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria anima storica.

L’ottava edizione si preannuncia come una delle più ricche e partecipate di sempre, con l’obiettivo di consolidare Mostra Scambio tra gli eventi di riferimento nel panorama nazionale dedicato alla motoristica storica, puntando sulla qualità, sull’esperienza del visitatore e sulle competenze degli espositori di creare conoscenza attorno alla passione per i motori che hanno fatto la storia.

Facebook



Linkedin



Instagram

TikTok