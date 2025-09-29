Motor Show al Jambo di Trentola Ducenta fino a domenica 5

- pubblicità -

Evento motoristico, dal 26 settembre al 5 ottobre a Trentola Ducenta, con mostre fotografiche, raduni, simulatori ed esperienze di guida immersiva

In esposizione anche la Ferrari 430 Scuderia, provata in fase di sviluppo dal pilota tedesco Michael Schumacher

Rombo di motori nel “circuito” del Centro Jambo e tanta adrenalina per il Motor Show 2025, previsto dal 26 settembre al 5 ottobre a Trentola Ducenta (Caserta).

Un evento molto atteso con raduni, simulatori, mostre fotografiche e spettacolari Show Car & Expo Moto, alla scoperta di veicoli storici, monoposto, modelli esclusivi e personalizzazioni d’autore.

Il programma – dedicato ad appassionati, curiosi e amanti dei motori – è particolarmente ricco: mostra che ripercorre la storia dei motori, dai primi modelli ai giorni nostri (26 settembre – 5 ottobre); Show Car & Expo Moto (26 settembre – 5 ottobre); sfide con quattro simulatori di Formula 1 (26-27-28 settembre; 3-4-5 ottobre); raduno di supercar con piloti esperti (28 settembre).

In particolare, sarà possibile ammirare auto e moto da sogno: show car monoposto F1 (anni 2002-2016-2023); Ducati 1098 Superbike “Testa stretta” (ispirata alla moto vincitrice del mondiale SBK 2008, guidata dal pilota australiano Troy Bayliss); Ducati Corsa Panigale; e, soprattutto, Ferrari 430 Scuderia, provata in fase di sviluppo dal pilota tedesco Michael Schumacher.

Per giovani gamers e simdriver, il brivido dei simulatori di Formula 1 – da venerdì 26 a domenica 28 settembre e da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, dalle ore 16 alle 20 – con la possibilità di vivere un’esperienza di guida immersiva e provare a vincere tanti premi esclusivi firmati “Ferrari”. E non solo.

Bandiera a scacchi per tutti i bambini che parteciperanno ai laboratori gratuiti del BabyLab – sabato 27 e domenica 28 settembre, dalle ore 15 alle 20, nel Centro commerciale Jambo – realizzando medaglie “fai da te” da donare ai propri eroi, in occasione della Festa dei Nonni.

Per maggiori informazioni e per scoprire il programma integrale, visita il sito https://www.jambo1.it/event/motor-show /.