Musei del Vomero, eventi e concerti per le Giornate del Patrimonio

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Sabato 26 e domenica 27 settembre ritorna l’appuntamento con le GEP Giornate Europee del Patrimonio con il coordinamento del Ministero della Cultura che quest’anno hanno come tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

Nelle due giornate sono previste visite guidate e altre iniziative nei musei e nei luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e, il sabato sera, sono in programma aperture straordinarie serali con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Gli appuntamenti

I Musei nazionali del Vomero propongono un’offerta differenziata nei tre musei con eventi diurni e concerti serali sabato 26 settembre:

Villa Floridiana

In Villa Floridiana il sabato mattina è dedicato ai più piccoli con Una fiaba al museo, un progetto di promozione della lettura nella prima infanzia che si rivolge a bambine e bambini da 0 a 6 anni, Maktaba, la biblioteca che cresce con te. L’evento inizia alle 11.00, è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria sul canale WhatsApp al numero 366 1509122, fino ad esaurimento posti.

La sera, con l’apertura straordinaria dalle ore 19.30 alle 23.30 e ingresso al costo di 1 euro, il parco cambia ritmo con l’iniziativa: “A piedi nudi nel parco”. Alle ore 20.30 inizierà il concerto della Pamina C. Swing Quintetta, sulle tracce del jazz manouche, attraversa gli anni Trenta e Quaranta: la chanson française si veste di swing, fino a una digressione d’oltreoceano sull’eco dei trii vocali femminili. Cinque musicisti animeranno l’atmosfera per il pubblico grazie alla social dance: un gruppo di ballerini della Swing Tonic che si muoveranno spontaneamente sulla musica della band.

Certosa di San Martino

Alla Certosa di San Martino stesso orari di apertura serale sabato con ingresso a 1 euro e alle 20.30, la possibilità di assistere al concerto jazz Zack Alderman, nel Chiostro dei procuratori eseguito da Giulio Martino Rocco Zaccagnino quartetto. Il repertorio, teso ad esaltare le potenzialità timbriche degli strumenti acustici dei componenti, prevede brani composti in gran parte dal virtuoso fisarmonicista Rocco Zaccagnino e da Hermeto Pascoal e Michel Legrand, e contenuti nell’omonimo lavoro discografico.

Domenica mattina due visite guidate (ore 10,30 e 12,00) al cantiere aperto del Cimitero dei Certosini, illustreranno il restauro per scoprire da vicino attività, tecniche e ricerca dedicate alla cura del patrimonio a cura di Annalisa Arcara e in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti.

Alle 11,00 , invece, una visita guidata La Sezione Navale, appena riaperta al pubblico con il nuovo allestimento, ospiterà. È preferibile prenotare le visite guidate all’indirizzo mn-vomero.eventi@cultura.gov.it

Castel Sant’Elmo

Al Castel Sant’Elmo, sabato sera, il costo del biglietto di ingresso per accedere al Pessoa Luna Park è di 1 euro, fino alla chiusura della biglietteria prevista per le ore 23.30.

Domenica, invece, dalle 10.30 alle 11.30, sarà possibile prenotare una visita guidata a cura dei servizi educativi dei Musei nazionali del Vomero dal titolo “Memorie di resistenza e spazi reinventatii” accompagnerà i partecipanti attraverso il fossato e il panoramico percorso pedonale fino alla Piazza d’Armi, con la possibilità di visitare il Museo Novecento a Napoli e approfondire il rapporto tra osservazione astronomica e misurazione del tempo.

Infatti, sulla Piazza d’Armi della fortezza (dalle 10,30 alle 13,30) saranno proposti incontri liberi con l’astronomia dal titolo: “Sole, ombre e tempo”. Un viaggio tra architettura, arte e astronomia organizzati in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani, grazie ai quali i visitatori potranno osservare il sole, la fotosfera e le macchie solari attraverso un telescopio dotato di filtri professionali di sicurezza e conoscere diversi strumenti gnomonici, tra cui orologi solari, cerchi di Ipparco e meridiane. Il pubblico sarà inoltre coinvolto direttamente nell’utilizzo di un orologio solare azimutale analemmatico, con il supporto di materiali divulgativi ed esplicativi.

I biglietti sono acquistabili su www.MuseiItaliani.it o presso le biglietterie dei musei, fino a esaurimento posti.