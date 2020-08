Musica, arte e storia nel Dj Set “Live in Pompei” di Peppe Nastri.

Musica e storia per ritrovare il tempo perduto. In attesa del ritorno alla normalità, della possibilità di condividere ancora una volta ritmo e danza il Dj-produttorePeppeNastri pubblica il Set “Live in Pompei”. Un’ora e più di pulsione elettronica che racconta attraversoimmagini suggestive le sfaccettature, il fascino, la memoria dell’anticaPompei. «Realizzare un mio Dj Set in uno scenario che rimanda alla storia antica è un sogno che si avvera,» spiega il produttoredi stanza nella provincia salernitana.Professionista del mondo del clubbing che vanta importanti collaborazione con etichette nazionali e internazionali. La commistione tra suoni e melodie moderne e la testimonianza tangibile di un passato importante sono gli ingredienti per un mashup che«cerca di guardarecon occhi differenti alla ripartenza delle nostre vite».

Arte, cultura, paesaggio come sfondo di una nuova sensibilità che, con la mediazione dei ritmitechno, punta ad un rinnovato equilibrio tra ciò che siamo stati e quello che diventeremo. Il nuovo lavoro di Nastri, si inserisce nel novero delle numerose iniziative nate in questo periodo per ovviare al lockdown di attività e passioni ancora precluse dalle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus. Tra queste, il circuito dancefloore delle serate musicali, universo per eccellenza della convivialità, che Nastri ha da sempre interpretato secondo principi sani: «musica, ballo, divertimento e…basta». Un impegno verso una fruizione più consapevole delle dance confermata dal “Live in Pompei”, disponibile sul canale YouTubedell’autore www.youtube.com/peppenastri.

Special Thanks per il supporto e la collaborazione a:Varnelli Pizzeria & BristrotRestauraunt(location)CEA Eventi & Audio (audio)Giuliano Barra (immagini video)Basiliskos Club di Potenza

Peppe Nastri è un Dj-produttore professionista. Ha iniziato la sua attività nel 2000. La sua prima traccia è stata pubblicata nel 2009. È stato ospite in diversi club in Italia e all'estero. Attualmente lavora nei club più importanti di Salerno e provincia.Ha collaborato con diversi Dj-Producer e cantanti del mondo clubbing, con produzioni pubblicate da etichette italiane e internazionali tra cui la leggendariaTommy Boy (NY).Nel Luglio del 2015 il cult magazine della dj cultura mondiale"DJ MAG ITALIA N°52″gli dedica uno spazio nella sezione Rewiews.L'amore sradicato per il "Sound of trend" lo ha portato a dedicarsi esclusivamente alla "Techno", come dimostrano le sue ultime produzioni pubblicate da DSR Digital, Eclipse Recordings, Beat Therapy Records , Black Square Recordings , Synchronic recordings ,Creptonit Records, Syncopate, K&D Lab.Nell'ottobre 2018 la sua quinta traccia è stata pubblicata da Eclipse Recordings ed è stata proiettata in anteprima ad ADE 2018 (Amsterdam Dance Events). Nel gennaio 2019 ha pubblicato il suo nuovo Ep su Black Square Recordings e il brano "Come On" sale la classifica Top 100 Techno su Traxsource fino al 2 ° posto.A settembre 2019 esce un suo nuovo remix "The Crown" su etichetta K&D Lab che sale nella Top 10 techno fino ad arrivare nella posizione N°1.