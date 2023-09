Muta/Menti per Adoleggenti, presentazione della nuova edizione martedì 26 alla Fondazione Premio Napoli (Palazzo Reale)

Sarà la sede della Fondazione Premio Napoli a Palazzo Reale in Piazza del Plebiscito − presieduta da Maurizio De Giovanni, con l’intento di radicare il piacere di leggere a partire dai più giovani − ad ospitare, MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2023 alle ore 11.30, la conferenza stampa di presentazione di MUTA/MENTI PER “ADOLEGGENTI”, il progetto vincitore del bando Cepell Educare alla Lettura 2021, ideato e curato dall’Associazione culturale Kolibrì nell’ambito della VI edizione del premio letterario di Juvenilia IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI, i cui cinque autorevoli vincitori (Bruno Tognolini, Igiaba Scego, Gianluca Caporaso, Daniela Carucci e Giulia Pastorino) torneranno a Napoli per la gioiosa Festa/Festival finale in calendario dal 9 al 13 ottobre prossimi, con un programma fitto di eventi in luoghi simbolici e prestigiosi della città.

Alla conferenza stampa – moderata dalla giornalista, formatrice e autrice Donatella Trotta, Presidente di Kolibrì e direttrice artistica del progetto/premio – interverrà la pedagogista Maura Striano, Assessora all’Istruzione del Comune di Napoli.

Con loro, parteciperanno anche alcuni partner del progetto, tra i quali Candida Carrino, Direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli; Enrica D’Aguanno, Coordinatrice e docente di Design della Comunicazione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli; Antonio Lucidi, vicepresidente de L’Altra Napoli Ente filantropico e componente del CdA della Fondazione Trianon Viviani; Salvatore Guadagnuolo e Giuseppe Coppola, dirigenti dell’Associazione Agita.

Il per/corso culturale – (in)form/attivo, trasformativo, performativo e generativo − che sarà presentato, realizzato in sodalizio con molteplici enti e istituzioni, si avvale del finanziamento del CEPELL, il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e di un contributo di BPERBanca, “la banca che legge”. Il gran finale della cinque-giorni di MUTA/MENTI PER “ADOLEGGENTI” è affidato alla cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio letterario di Juvenilia “IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI”, ispirato dal capolavoro di Elsa Morante del 1968.

