Napoletanata e La Volpe e L’Uca, doppio appuntamento alla Casa del Mandolino Napoletano.

Prosegue la Stagione Artistica d’Autunno alla Casa del Mandolino Napoletano. Tanti sono gli eventi in programma, serate dedicate al Teatro, alla Musica , alla Tradizione, all’Arte. Momenti divertenti ed emozionanti, di condivisione e inclusione, sempre nel rispetto dei protocolli di prevenzione Covid19, previsti dalle normative.

A seguire gli appuntamenti di questo fine settimana:

Venerdì 9 ottobre, Floriana Pinto in “Napoletanata”

Un excursus all’interno della tradizione musicale napoletana d’autore, partendo da brani di anonimo come ” Fenesta Vascia”, ( la quale. pur potendone collocare le origine nel 1500, ebbe il suo esordio nel 1825) per arrivare a brani come ” Io Te Vurria Vasa” , “Guapparia” , Era de Maggio”, di grandi autori del ‘ 900 quali Vincenzo Russo, Libero Bovio e Salvatore Di Giacomo! Non mancheranno le sorprese e qualche chicca di Cafè chantant.

Sabato 10 ottobre, Luca Petrosino e Gianmarco Volpe “La Volpe e L’uca” in concerto ll Mandolino è uno strumento dalle grandi capacità espressive e con una importante letteratura del repertorio classico e popolare. D’altra parte la sua versatilità ben si presta ad improvvisazioni musicali eseguite anche in epoca barocca su ciaccona, preludi, capricci utilizzando diminuzioni tipiche del periodo. Nel ‘900 l’arte dell’improvvisazione musicale si chiamò Jazz ed il mandolino nelle mani di Jethro Burn suonò Be-bop, Modal e Free aprendo la strada ad un approccio completamente nuovo e moderno sullo strumento.

“La Volpe e L’uca” è un duo voce chitarra e mandolino con Gianmarco Volpe e Luca Petrosino: i due musicisti propongono temi ed improvvisazioni strumentali seguendo il percorso che il mandolino ha seguito dal ‘700 ad oggi. Da Gian Battista Gervasio a Pat Metheny passando per Gioacchino Rossini, Jacob do Bandolim.

NAPOLETANATA Venerdì 9 ottobre ore 18:30 e 20:30 LA VOLPE E L’UCA Sabato 10 ottobre ore 18:30 e 20:30 La Casa del Mandolino Napoletano Piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli

https://www.facebook.com/events/812703039495574 È obbligatoria la prenotazione

Telefono: 3403334674

Nel rispetto delle normative in materia di prevenzione covid19, secondo DPCM del 11/06/20, l'accesso al pubblico sarà contingentato. Email: casadelmandolinonapoli@gmail.com Telefono: 3403334674 È prevista misurazione della temperatura, sanificazione dell'ambiente prima di ogni spettacolo e l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno dello spazio. Direttore Artistico Adolfo Tronco

Pubbliche Relazioni Liliana Mastropaolo Contributo della serata €12,00