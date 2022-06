Napoli capitale della solidarietà: 100.000€ in farmaci dall’Ordine dei Farmacisti alla Fondazione Mukwege.

Il Consolato della Repubblica Democratica del Congo (RDC) a Napoli ha coordinato l’invio di un carico di farmaci del valore di oltre 100 000 euro, all’Ospedale congolese diretto dal Premio Nobel per la Pace 2018, Denis Mukwege, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne . I farmaci, donati dal popolo napoletano nel quadro dell’iniziativa “Un farmaco per tutti” , promossa dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, prof. Santagada, permetteranno a Mukwege di continuare il suo formidabile lavoro di assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza sessuale nella Repubblica democratica del Congo.

Il Console Angelo Melone, non nascondendo la commozione, si è così espresso: “Napoli si conferma ancora una volta capitale della solidarietà grazie ai suoi cittadini, sempre pronti a tendere una mano a chi ne ha bisogno. I ringraziamenti, anche da parte del Premio Nobel, vanno al prof. Santagada, unitamente all’Ordine dei Farmacisti ed alla popolazione napoletana che, grazie al progetto “Un Farmaco per Tutti”, permetterà di salvare centinaia di vite in R.d.C. . A breve visiterò l’Ospedale dove sono diretti i farmaci e li consegnerò personalmente nelle mani del Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege eroe moderno, uomo coraggioso e medico straordinario”

Il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, prof. Santagada, parlando ai giornalisti ha dichiarato : “Con entusiasmo ho accolto la proposta del Console Melone di assistere, insieme ai tantissimi farmacisti volontari, Mukwege e le numerose donne vittime di violenza sessuale che cura quotidianamente. Dopo i farmaci e presidi sanitari per un valore di oltre un milione di euro raccolti in poche settimane per l’Ucraina, l’Ordine ha accolto un’altra grande sfida: aiutare il popolo congolese ed i suoi medici e farmacisti che operano in un contesto cosi difficle”

L’Ospedale Panzi opera nella regione del Sud-Kivu, nella città di Bukavu. Il direttore, Denis Mukwege, è conosciuto in tutto il mondo come il “medico che ripara le donne”, poiché ha dedicato la propria vita a soccorrere ed a curare le donne vittime della violenza che, nei decenni scorsi, ha insanguinato la RDC. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per “i suoi sforzi per mettere fine alle violenze sessuali nei conflitti armati e nelle guerre”. Ad inizio luglio Mukwege riceverà la visita di Papa Francesco, nel corso del suo viaggio in Repubblica democratica del Congo, che porterà la propria benedizione a medici e pazienti dell’Ospedale.