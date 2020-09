Napoli celebra le 4 Giornate domenica 27.

Una medaglia sarà consegnata simbolicamente al papà di Lorenzo Orsetti, Alessandro, in collegamento streaming, dal Comune e dal presidente dell’A.N.P.I. Antonio Amoretti, domenica 27 settembre, nel Convento di San Domenico Maggiore, nella serata che l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha ideato per celebrare le Quattro Giornate di Napoli 2020 dal titolo ‘In nome dei partigiani di ieri e di oggi’.

La stessa campagna di comunicazione di quest’anno riporta a ‘caratteri cubitali’, con le parole a formare l’immagine grafica guida della manifestazione, il monito che Lorenzo, detto Orso, il giovane anarchico antifascista morto in Siria mentre combatteva al fianco dei partigiani curdi, ha lasciato scritto nella lettera testamento diffusa dopo la sua morte.

Per ricordare le Resistenze delle libertà la serata ospiterà anche una testimonianza di Yilmaz Orkan di Uiki-Onlus (Ufficio Kurdistan Italia) e un intervento del Professore Guido D’Agostino, Presidente dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea ‘Vera Lombardi’.

‘‘Abbiamo scelto di dedicare il 77° anniversario delle Quattro giornate di Napoli non solo alla consueta e necessaria celebrazione della liberazione della nostra città dall’oppressione nazifascista ma anche al riconoscimento delle resistenze contemporanee, contro l’oscurantismo e i nuovi fascismi che ancora oggi in tutto il mondo difendono la libertà e la democrazia. Lo faremo ricordando, tra queste resistenze, in particolare quella curda che da anni difende l’autonomia confederale democratica e femminista dalla violenza dell’isis e dell’esercito turco” – afferma l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo – scelta che abbiamo condiviso con l’A.N.P.I. e con l’Istituto Campano per la storia della Resistenza con cui ci siamo confrontati per l’organizzazione degli eventi.