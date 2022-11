Napoli Cinema Festival, il 5 dicembre a Villaricca.

Il 5 Dicembre ore 18:30 a La Lanterna, Villaricca (Napoli) si terrà la Prima Edizione del Napoli Cinema Festival “Napoli Capitale del Cinema”. Organizzato da Alfonso Gemito.

Il Festival intende valorizzare con il premio internazionale, il cinema girato a Napoli che varca gli oceani, doppiato in varie lingue del mondo, ed è il minimo che venga istituito un siffatto premio di caratura d’oltreoceano.

All’ interno della location sarà strutturato un teatro dove giornalisti, media e partner potranno assistere alla Premiazione, la serata si concluderà con il brindisi e sarà allestito un buffet di ringraziamento per tutti gli Ospiti e addetti al lavoro. La torta sarà creata per l’ occasione dallo Chef pasticciere Francesco Balestra.

In onore del Cinema di Castellammare ricordando Raffaele Viviani sarà allestita la Mostra all’ interno della prestigiosa location La Lanterna in collaborazione con l’Archivio Giuseppe Plaitano riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali.

In onore per la Moda del Cinema Napoletano è presente anche l’ Accademia SPModa & design Bassolino dal 1980 con il film “Contro La Violenza sulle Donne”. Presente anche il presidente del “Cral Comune di Napoli” Leopoldo Manfredonia entusiasta dell’ iniziativa.

Tanti i nomi in Nomination :

Cinzia Profita per la carriera televisiva TeleCapri Sport, Pino Mauro (Attore), Tommaso Palladino (Attore), Antonio Buonomo (Attore), Salvatore Misticone (Attore), Walter Lippa (Attore), Carmine Monaco (Attore) Silvestro Marino (Produttore Cinematografico), Corrado Taranto (Attore e regista), Ernesto Mahieux (Attore) , Rosa Miranda (Attrice e Cantante), Max Oliva, Luigi Nappa, Daniele Violante (Registi), Nando de Maio (Regista), Ciro Giorgio (Attore), Maria del Monte (Attrice), Giancarlo Tommaso (Giornalista scrittore), Carlo Luglio (Regista), Luigi Attrice (Attore), Pasquale Lobefalo (Modello), Pasquale Brano (Attore) e tanti altri Artisti, Attori di Fama Nazionale e Internazionale.

Saranno ricordati e premiati :

Silvio Siano Regista del Film “Soli per le strade” (1953), ricordiamo anche l’ attore Salvatore Suarato nel ruolo di Peppino ritira il Premio il Nipote, attore Internazionale Carlo Tamberlani ritira il Premio la Nipote Monica, parteciperà l’ attore protagonista Pasquale Brano.

Gianni Nazzaro (Attore ) ritira il Premio la Moglie Nada Ovcina.

Romolo Garroni direttore della fotografia e operatore cinematografico italiano, ritira il Premio Monica Garroni .

Natale Montillo Attore e Produttore cinematografico italiano di Castellammare.

Il tributo ai cortometraggi di Pino Daniele sulle note di Napule è, una produzione 8mm Photo&Cinema Production Premio il Regista Marco Maraniello.

#AD10S – Il Saluto di Napoli a Diego Armando Maradona – La Mano de Dios,Testo inedito di Salvatore Maraniello, Premio La Regia di Salvatore Maraniello. Premio Internazionale “Grandi dell’Arte” all’ artista scultore Domenico Sepe.

Alfonso Gemito :

“Sempre più spesso Napoli viene scelta come set cinematografico per la produzione di film, serie o sceneggiati. E sempre più spesso artisti e professionisti napoletani raggiungono risultati prestigiosi nel mondo del cinema. Eppure questi successi non hanno ancora prodotto una scuola, un’ accademia pubblica di formazione professionale delle arti e delle alte maestranze del cinema.”

Dalle sue parole si evince tanta dedizione , voglia di lottare e dare a Napoli il giusto valore, prestigio nel mondo del Cinema ricordando anche Artisti Napoletani di fama internazionale dagli anni ‘30 ad oggi .

L’evento sarà condotto dalla presentatrice ufficiale Fortuna Autiero insieme al conduttore televisivo Ettore Dimitroff, giornalista speaker radiofonica Ida Piccolo, modererà la serata il giornalista Antonio D’ Addio. Ospite d’ Onore il critico del Cinema Vlady Valentino.

Ad immortalare momenti salienti della serata Davide Ponticello con le telecamere di TLC, Rtn, Sky823.

L’ufficio stampa è curato dalla dott.ssa Daniela Del Prete giornalista e Presidente dell’ Associazione Dagal Creations Aps riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.