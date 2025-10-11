Napoli Città Anticamorra, la giornata al Pala Vesuvio

- pubblicità -

Secondo giorno della Giornata contro l’influenza della camorra nella città di Napoli, voluta dall’Amministrazione comunale per promuovere la cultura della legalità e della responsabilità civica, e sensibilizzare le giovani generazioni sui rischi e le conseguenze del mancato rispetto delle regole nella vita quotidiana, come potenziale fonte di coinvolgimento nelle attività criminali.

Un’iniziativa che vuole attuare un impegno condiviso tra istituzioni, scuola e società civile per rafforzare il senso di appartenenza e il rispetto delle regole.

Venerdì al Palavesuvio in Via Argine, la giornata è stata dedicata al dialogo tra istituzioni, mondo della scuola, cultura, sport e cittadinanza, con tavole rotonde, intermezzi musicali e le testimonianze delle vittime innocenti della criminalità, fino a un confronto sul ruolo educativo e di inclusione dello sport.