Napoli Creattiva, da venerdì 7 a domenica 9 il salone delle arti manuali

Oltre agli stand, il pubblico potrà partecipare a corsi, laboratori, workshop e dimostrazioni, confermando il carattere fortemente partecipativo dell’evento.

Riproposta anche per l’edizione 2025 l’iniziativa “Speciale Docenti”, che offre agli insegnanti l’ingresso gratuito alla fiera previa registrazione sul sito www.fieracreattiva.it/napoli-creattiva/speciale-docenti, con l’obiettivo di diffondere le arti manuali tra le giovani generazioni.

“Napoli conferma il suo legame naturale con la creatività e con l’artigianalità di qualità. Qui le nostre microimprese trovano un palcoscenico ideale”, ha commentato Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl.

Come ha spiegato Sara Camozzi, project manager della manifestazione, “il pubblico potrà scoprire tecniche e materiali innovativi, partecipare gratuitamente agli appuntamenti delle aree Creattiva Show Lab e Creattiva Bijoux e vivere tre giorni di pura ispirazione”.

“Napoli Creattiva – hanno commentato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro – rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il talento, la creatività e l’artigianato, soprattutto tra i giovani. Investire nelle arti manuali significa investire in competenze, occupazione e cultura. Il Comune di Napoli sostiene con convinzione iniziative che promuovono l’incontro tra tradizione e innovazione, offrendo nuove prospettive di crescita professionale e personale.”

Intervenuti alla presentazione anche Renata Molino, project manager CESVI e referente territoriale Napoli e Bari per il Programma Case del Sorriso, e Daniele Piscioneri, Presidente dell’Accademia nazionale dei Sartori.