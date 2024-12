Napoli Est Fest, il Natale della VI Municipalità

- pubblicità -

Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna Napoli Est Fest nella VI Municipalità.

Tutto il territorio di Barra, San Giovanni e Ponticelli si prepara a vivere un Natale all’insegna della cultura e dell’intrattenimento con una serie di eventi imperdibili che si svolgeranno dal 20 al 27 dicembre.

Una programmazione variegata che celebra il talento partenopeo, tra spettacoli teatrali, recital comici e performance musicali coinvolgendo artisti di rilievo, compagnie storiche e giovani talenti, con l’obiettivo di unire tradizione e innovazione.

Fitto il calendario degli appuntamenti che prende il via il 20 dicembre nella sala del Centro Ester (via Giambattista Vela 91) dove Ciro Capano presenta “Non ti disunire”, uno spettacolo emozionante e coinvolgente che prende il titolo dalla frase iconica del personaggio chiave del film evento di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio” pronunciata dall’attore che racchiude in sé tutta la sua vita artistica.

Un viaggio tra musiche e parole che ripercorre l’intero panorama musicale e teatrale che ha segnato la sua carriera.

Il 23 dicembre al Centro Asterix nella sala che porta il nome di GiovanBattista Cutolo (via Atripaldi 2) Simone Schettino porta in scena il suo brillante spettacolo comico “Recital”, una performance travolgente che mescola ironia e riflessioni in puro stile Schettino.

Non manca la musica con la Christmas Street Band progetto a cura della Santoro Music Academy che animerà le strade con performance itineranti, portando l’atmosfera natalizia direttamente tra i cittadini. L’ensemble si esibirà il 21 dicembre alle 10 con partenza da piazza De Franchis a Barra, il 22 alle 10 in piazza Bisignano sempre a Barra e il 23 alle 16,30 in piazza Pacichelli, a San Giovanni a Teduccio.

Doppio appuntamento per il 27 dicembre al teatro Pierrot (Via Angelo Camillo De Meis, 56) dove alle 18:30 va in scena “Made in Napoli Est “con un parterre di artisti straordinari, fra cui Ciro Giustiniani, Enzo Fischietti, Floriana De Martino & Luisa Esposito, uno spettacolo di cabaret ideato da artisti fortemente legati al territorio che celebra la tradizione comica napoletana, regalando risate e divertimento al pubblico.

Alle 21 si prosegue con La Nuova Compagnia di Canto Popolare che porta in scena “Quanno Nascette Ninno”, un omaggio alla musica e alla tradizione natalizia napoletana, tra storia e sonorità che scaldano il cuore. Si tratta di un viaggio in musica nei vari momenti di questo percorso di devozione popolare: la nascita, la visita alla mangiatoia, i doni dei pellegrini, la fuga in Egitto, le novene del tempo di Natale.

Lo spettacolo prevede anche momenti dedicati alla lettura di brani della tradizione popolare natalizia interpretati dal grande Tommaso Bianco, uno dei volti più noti del panorama teatrale non solo napoletano.

“Con questo programma – ha spiegato Sandro Fucito, presidente della VI municipalità – abbiamo voluto proporre una ricca pluralità di eventi gratuiti, diversificati per genere e distribuiti sul territorio, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza il meglio delle nostre possibilità. Il nostro intento è riuscire a coinvolgere e soddisfare il più ampio numero di partecipanti, accompagnandoli verso il grande evento conclusivo: il concerto straordinario che si terrà il 29 dicembre al Palavesuvio a Ponticelli”.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con invito. Per info e ritiro inviti contattare gli uffici della VI municipalità 0817951844 / 0817951866

L’organizzazione è a cura della associazione Giano Bifronte