“Napoli Gospel Festival” torna dal 19 al 21 febbraio il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova ospiterà la 22.ma edizione.

Da domani, Venerdì 19, Sabato 20 e domenica 21 febbraio, a Napoli, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, avrà luogo la 22.ma edizione del “Napoli Gospel Festival”, un’iniziativa ideata, prodotta e realizzata dalla Associazione Culturale Musicant, che da oltre vent’anni promuove la musica Gospel in Campania, attraverso uno degli appuntamenti più attesi nella agenda degli eventi artistici e culturali che si svolgono sul territorio regionale.

L’evento è stato organizzato con il sostegno della Presidenza della Regione Campania e con il Patrocinio del Comune di Napoli.

Si ringraziano l’Associazione “Oltre il Chiostro onlus” ed il Presidente Giuseppe Reale per la calorosa ospitalità.

Nel pieno rispetto dei protocolli sanitari previsti per contrastare la diffusione del Covid-19, la 22.ma edizione del “Napoli Gospel Festival” si svolgerà in assenza di pubblico e, per la prima volta, sarà interamente trasmesso in televisione, su Tv Luna (canale 14 digitale terrestre), ma anche sul web, collegandosi alla pagina ufficiale Facebook del Napoli Gospel Festival.

Nonostante le molteplici difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria, l’Associazione Culturale Musicant ha saputo coinvolgere gruppi gospel di importanza nazionale, come: Soul Six, Rita Ciccarelli & Flowin Gospel con special guest Antonio Marino, nonché, per la prima volta ospiti del Festival, Elisa Brown & Amoled Voices.

La 22.ma edizione del Napoli Gospel Festival si svolgerà dunque nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova ed i singoli concerti saranno trasmessi su TV Luna (canale 14 digitale terrestre), seguendo questo programma:

Venerdì, 19 Febbraio 2021, alle ore 23.00:

Soul Six in concerto.

Sabato, 20 Febbraio 2021, alle ore 23.00:

Elisa Brown & Amoled Voices in concerto .

Domenica 21 Febbraio 2021, alle ore 23.00:

Rita Ciccarelli & Flowin Gospel feat. Antonio Marino in concerto.

Note biografiche gruppi gospel presenti al Napoli Gospel Festival 2021

Soul Six

I Soul Six sono una delle più significative band vocali campane, capaci di spaziare attraverso i vari generi musicali dal Soul al Jazz dal Pop alla musica Gospel con grande raffinatezza ed originalità.

Nati nel 2006 da una idea di Gianluca Marrazzo, con quasi quindici anni di attività i Soul Six nel corso degli anni, hanno maturato una loro cifra stilistica che li ha portati ad esibirsi in prestigiosi festival e ad avere importanti collaborazioni tra le quali ricordiamo Valerio Scanu, Fabio Concato ed Enzo Gragnaniello.

Al loro attivo hanno un album dal titolo Sacro Profano (uscito su etichetta Elios) ,una profonda e accorata preghiera, talvolta laica.

Un lavoro di sperimentazione e contaminazione tra brani della tradizione campana e sonorità gospel, con tre inediti che affrontano in modo non banale alcuni temi di scottante attualità: l’immigrazione, la violenza all’infanzia, il bisogno di amore universale.

I Soul Six apriranno la ventiduesima edizione del il Napoli Gospel Festival anche essi ospiti per la prima volta.

Rita Ciccarelli & Flowin Gospel special guest Antonio Marino

E’ probabilmente il miglior gruppo italiano di musica Gospel, proveniente da Napoli e vincitore di vari riconoscimenti internazionali, i Flowin con al comando Rita Ciccarelli sono gli alfieri della grande musica Gospel in Italia, proposta con creatività e rigore e con un occhio attento alla ricerca che li rende capaci di spaziare dai traditionals al contemporary Gospel.

Nella occasione della ventiduesima edizione del Napoli Gospel Festival, il gruppo avrà come prezioso ed inedito ospite Antonio Marino, arricchendo in tal modo le collaborazioni prestigiose del mondo Flowin.

Antonio Marino, da Pozzuoli (Napoli) è una delle giovani voci più significative del panorama artistico partenopeo.

Debutta giovanissimo nel musical “C’era una volta Scugnizzi “ di Claudio Mattone, durante il quale si distingue per la sua spiccata personalità vocale, successivamente ha partecipato a diversi Talent Musicali da X-factor a The Voice of Italy fino alla sua ultima partecipazione a All Together Now 2020, su Canale 5.

Al Napoli Gospel Festival presenta un inedita versione di se stesso in collaborazione con Rita Ciccarelli & Flowin Gospel.

Elisa Brown & Amoled Voices

Un Coro dall’Anima Black, è la definizione migliore per descriverli.

Elisa Brown & Amoled Voices sono un gruppo vocale di nove voci accompagnato da una band di quattro elementi, nati da una intuizione e dall’esperienza maturata nella musica Gospel da Elisa Brown. Il gruppo si distingue per il particolare lavoro negli arrangiamenti vocali e nei suoni ricercati, che coniugano le diverse sfumature e influenze dei suoi cantanti. Negli Amoled Voices convivono sonorità (e voci) blues, new soul, jazz, pop, finanche elettroniche, grazie al carattere e alla personalità di ogni suo membro. Nel repertorio trovano ampio spazio tanto i gospel di autori contemporanei, come Kirk Franklin, Tamela Mann o William MacDowell, quanto di firme del gospel tradizionale, come Edward Hawkins. Inoltre, sono presenti diversi brani tradizionali natalizi. Questo ed altro sono Elisa Brown &Amoled Voices, per la prima volta ospiti del Napoli Gospel Festival .