Napoli in 500, raduno domenica 5 in Piazza Municipio

Per il 4° anno si svolge a Napoli, Domenica 5 Ottobre con il consueto mood “Napoli in 500”, per trasmettere la particolare emozione di girare la città nelle piccole vetturette, il raduno delle Fiat 500 storiche organizzato dai coordinamenti della Città del “Fiat 500 Club Italia” con le associazioni “I Sedili di Napoli ETS” e “ Progetto Uniforme” per creare un evento che abbia innanzitutto una funzione sociale in quanto si opererà una raccolta fondi a favore della Mensa dei Poveri della Basilica del Carmine Maggiore.

All’evento parteciperanno circa 150/200 vetture provenienti, oltre che dalla città di Napoli e dalla Campania anche da altre regioni, già registrati equipaggi dal Lazio, dal Molise, dalla Puglia e dalla Toscana, segno che il “richiamo” della nostra città si conferma sempre molto forte.

Dopo Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Lungomare Caracciolo, quest’anno è stata scelta la location di Piazza Municipio che offre, nel giro di un solo Km., tantissime occasioni di fruire delle bellezze della Storia della nostra città, dal Castel Nuovo (Maschio Angioino) al teatro San Carlo, dalla Galleria Umberto al Palazzo Reale e alla Piazza del Plebiscito, dai vicoli dei quartieri Spagnoli all’eleganza della via Toledo per arrivare alla Piazza del Gesù e Santa Chiara che “aprono” l’itinerario del centro storico.

Siamo molto legati alla storia, perché la nostra passione ci porta ad osannare questa piccola vettura, antesignana delle moderne City Car che, dalla sua nascita nel 1957 ha stravolto la Storia e la cultura dell’automobile nel nostro paese arrivando a motorizzare l’Italia, in un periodo, quello del dopoguerra dove possedere un’auto era un lusso che pochissimi potevano permettersi.

La 500 ha stravolto la Storia e, ancora oggi, per chi volesse avvicinarsi al mondo ed alle passione delle auto d’epoca è sicuramente un primo passo, un traguardo facilmente raggiungibile per portare in giro sorrisi, quelli che suscitano in tutti il passaggio delle nostre auto.

Oltre alla Storia, grazie anche alle associazioni con cui collaboriamo, noi dei coordinamenti di Napoli del “Fiat 500 Club Italia” siamo sensibili per chi è meno fortunato, infatti il nostro slogan è “ci piace andare in 500 e guardare dallo specchietto a chi va… più lento” per questo organizziamo manifestazioni che non siano solo raduni fini a sé stessi ,ma che abbiano, oltre ad un contenuto storico culturale, anche un fine sociale per poter aiutare chi è più in difficoltà.