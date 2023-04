Napoli incontra Aldo Masullo, ciclo di incontri per il centenario della nascita.

“Napoli incontra Aldo Masullo”

Un ciclo di iniziative per i cento anni dalla nascita del filosofo napoletano – giovedì 6 aprile, alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo – sarà presentato “Napoli incontra Aldo Masullo”, programma di eventi dedicati al grande filosofo napoletano in occasione del centenario della nascita.

Nel 2023 Aldo Masullo avrebbe festeggiato i cento anni, è scomparso invece nel 2020, in piena pandemia. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto istituire un comitato di celebrazioni per mantenere vivo l’immenso lascito intellettuale e morale di Masullo e per favorirne la divulgazione tra i cittadini, in particolare tra i più giovani.

Alla presentazione del ciclo di iniziative interverranno il Sindaco Gaetano Manfredi, il coordinatore delle attività per il Centenario, Nino Daniele, il direttore artistico, Pino Ferraro, e la Prof. Anna Donise.