Napoli Jazzology, Lello Petrarca Trio in concerto a Palazzo Loffredo.

Sabato 18 marzo il Lello Petrarca Trio sarà ospite del Palazzo Loffredo, bellissimo edificio in via Salvator Rosa 259, a Napoli.

L’evento avrà luogo per presentare al pubblico l’album ‘Napoli Jazzology’, terzo progetto discografico del Lello Petrarca Trio prodotto da Dodicilune e distribuito in Italia e all’estero da IRD e nei migliori store online da Believe. Appuntamento alle ore 18.30: il trio di artisti sarà ospite dell’Associazione culturale A Casa di Clara (presieduta da Francesca Romano).

NAPOLI JAZZOLOGY Dopo “Musical Stories” (2016) e “Reflections” (2018), il trio composto dal pianista casertano Lello Petrarca affiancato dal contrabbassista Vincenzo Faraldo e dal batterista Aldo Fucile presenta un nuovo progetto discografico. Musicista, compositore, polistrumentista e arrangiatore poliedrico ed eclettico che attinge da stili e generi diversi, nel nuovo disco Lello Petrarca sceglie di riproporre alcune delle più celebri e amate canzoni napoletane tratte dal repertorio classico e moderno.



In scaletta ‘O Sole Mio, Funiculi’ Funicula’, Gente Distratta, Reginella, Era De Maggio, Tammurriata Nera, Passione e Resta Cu ‘Mme. Un omaggio rispettoso della tradizione strumentale partenopea: i brani sono reinterpretati acusticamente grazie all’armonia tra pianoforte, contrabbasso e batteria. Un riadattamento jazzistico di sette brani storici della musica napoletana che giura fedeltà alla classicità, e che rende le melodie assolutamente riconoscibili nonostante le rielaborazioni ritmiche e armoniche create dal trio di musicisti.

A CASA DI CLARA L’associazione “A Casa di Clara” è nata con lo scopo di valorizzare e diffondere la singolare collezione di libri, oggetti e giornali appartenuti in due secoli di storia dalla famiglia e dagli avi di una donna che ha contribuito con i suoi studi a svelare miti e misteri: Clara Miccinelli. L’ associazione, attraverso visite guidate nell’appartamento a lei appartenuto, ad incontri tematici e rèunions culturali, intende condividere con il pubblico napoletano e il turismo l’enorme patrimonio acquisito dal team, composta dalla presidentessa Francesca Romano, da Aida Panaro (vicepresidentessa) e da Silvana Panaro (socia).

Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione all’indirizzo email segreteria@acasadiclara.it o chiamando al numero 081 0144841