Napoli Musa Christmas Event, l’evento natalizio in Prefettura

Oltre 250 tra autorità, imprenditori, associazioni e professionisti della città hanno partecipato ieri al Napoli Musa Christmas Event, l’appuntamento organizzato presso la Prefettura di Napoli dedicato alla celebrazione del 2500° anniversario della città di Napoli.

L’evento ha consentito di ripercorrere l’azione svolta nel 2025 dal Comitato Nazionale Neapolis 2500, istituito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, che ha dato vita a un ampio programma di iniziative su quattro direttrici principali: cultura, diplomazia, impresa e internazionalizzazione.

A conclusione di un anno così speciale, è stato annunciato che il 26 dicembre su Rai 3 andrà in onda la prima televisiva del film Natale a Casa Croce del Maestro del cinema Pupi Avati, e anche membro del Comitato Nazionale Neapolis 2500.

L’opera tratteggia la vita di Benedetto Croce, filosofo e senatore italiano, raccontandone lo spessore politico e il talento negli studi, la vocazione alla libertà e la visione filosofica. Il film sarà poi disponibile su RAI Play rappresentando un’occasione unica per rievocare una figura storica così rappresentativa della città di Napoli e rendendola accessibile a tutto il pubblico italiano.

Nel corso della serata è stata consegnata al Prefetto Michele di Bari, presidente del Comitato Nazionale Neapolis 2500, la prima edizione di Napoli 2500 il progetto che unisce storia, cultura, vino e arte numismatica, nato dalla collaborazione tra la Zecca di Lucca, la più antica zecca d’Europa, fondata nel 650 d.C., e Vinum Fabulas, realtà imprenditoriale casertana specializzata in vini narrativi e collezionabili.

Il progetto prende avvio dalle origini mitologiche della città, dalla leggenda delle tre sirene, per attraversare la fase greca con i coloni di Cuma e arrivare alla Neapolis ellenica. A seguito di un’accurata ricerca storica e iconografica, la Zecca di Lucca ha realizzato il conio di un didramma in argento, ispirato a una delle monete più rappresentative dell’epoca, con la raffigurazione di Partenope. La moneta è incastonata in una bottiglia di Piedirosso dei Campi Flegrei, vino già celebre in età romana e citato da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia, a testimonianza della continuità storica e culturale del territorio.

“Questa città ha la capacità di sorprendere ogni giorno – commenta il prefetto di Napoli Michele di Bari, presidente del Comitato Nazionale Neapolis 2500. Questo compleanno deve essere un riconoscimento al valore che la città ha espresso nel corso dei secoli. Questa ricorrenza è motivo di orgoglio per i napoletani che vivono qui, nel cuore della città, ma anche per quanti, residenti all’estero, continuano a mantenere vivo il legame con le proprie radici, diffondendo nel mondo i valori, la cultura e la bellezza di Napoli. Il compleanno di Napoli è dunque un patrimonio condiviso: un’occasione per riaffermare l’identità di una comunità che, pur nella sua pluralità, si riconosce in una storia millenaria e in una vocazione universale. È un invito a guardare avanti con fiducia, consapevoli che la forza di questa città risiede nella sua capacità di unire, accogliere e ispirare.»

Nell’avvicinarsi al giorno del suo duemila cinquecentesimo compleanno, universalmente riconosciuto nella data del 21 dicembre, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 invita tutta la comunità a partecipare e a condividere questo anniversario, simbolo di orgoglio e identità collettiva, anche partecipando ad alcune delle iniziative ancora oggi in essere come una visita alla mostra Totò e la sua Napoli a Palazzo Reale fino al 25 gennaio 2026 o ancora l’esperienza interattiva e intima dell’opera multimediale Oculus-Spei, che intreccia fede, arte e innovazione al Museo del Tesoro di San Gennaro.

L’impegno del Comitato Nazionale Neapolis 2500 non si chiude quest’anno, nel 2026 verrà data continuità alla sua attività con nuove progettualità capaci di dare espressione ed ulteriore energia allo straordinario valore espresso dalla città e dal suo territorio per proiettarlo nel mondo.

Per rimanere aggiornati sulle attività e gli eventi previsti nell’ambito del programma definito dal Comitato Nazionale Neapolis 2500, in occasione del venticinquesimo anniversario della città, è possibile consultare il sito web www.napolimusa.it.