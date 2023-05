Napoli: nasce il polo autonomo “Musei nazionali del Vomero”. Capodanno: “Ringrazio il ministro della cultura Sangiuliano”.

“Oggi il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che nei giorni scorsi, in occasione della visita a sorpresa effettuata nel parco della villa Floridiana, ha potuto constatare di persona le criticità che affliggano il parco borbonico vomerese, ha annunciato la creazione del polo autonomo “Musei nazionali del Vomero”.

Un fatto di un’importanza fondamentale per il rilancio e per l’attuazione della vocazione turistica del quartiere collinare. Polo che, secondo quanto affermato dal ministro, comprenderà oltre alla villa Floridiana, con il museo Duca di Martina, anche San Martino e Castel Sant’Elmo “. A rilanciare la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero, che nei giorni scorsi aveva accompagnato il ministro Sangiuliano in villa Floridiana.

“Si tratta di un evento unico in tutto il paese – sottolinea soddisfatto Capodanno -. Un quartiere di appena due chilometri quadrati d’estensione, come il Vomero, avrà un polo museale autonomo. Un primo passo verso una rinascita culturale, sociale ed economica attesa da lustri e per il quale ringrazio pubblicamente il ministro Sangiuliano, assicurandogli tutta la mia collaborazione per la riuscita dell’importante quanto fondamentale iniziativa “.