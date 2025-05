Napoli Tattoo Expo: i tatuatori più famosi al mondo alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Leggende del tatuaggio e giovani talenti alla “Napoli Tattoo Expo 2025”, la convention più importante del Sud Italia dedicata all’arte del tatuaggio con spettacoli, musica, graffiti, in programma dal 30 maggio al 1° giugno alla Mostra d’Oltremare (Piazzale Tecchio, 52).

La presentazione in città nella sede dell’Ordine dei giornalisti della Campania, con gli organizzatori Gabriele Incoronato e Daniele Sannino, fra i più affermati e conosciuti tatuatori partenopei, il sociologo Giovanni Paonessa, che ha tenuto una lezione sulla storia del tatuaggio e il vice presidente dell’Ordine Mimmo Falco.

Per tutti gli appassionati la possibilità di entrare in contatto con artisti di fama internazionale. Saranno circa 500 i tatuatori provenienti da tutto il mondo, che faranno risuonare le loro macchinette nel padiglione 10 del polo fieristico, per offrire un’esperienza unica e coinvolgente per appassionati e professionisti.

«Il nostro sogno era riportare una grande convention del tattoo a Napoli – ha commentato Incoronato – e ci siamo riusciti con grande orgoglio. Quest’anno abbiamo registrato sold out per il numero degli stand già da marzo, e avremo visitatori da ogni parte d’Italia e non solo».

Tra le tendenze più in voga quest’anno: anime, cartoon, chicano, minimalismo dettagliato, realistici 3D e motivi naturali, per soddisfare ogni gusto e stile.

Tra i grandi protagonisti: Victor Portugal, Busterduke, Cope 2 writer. Il primo, originario del Brasile, si distingue per il suo stile audace e vibrante, caratterizzato da colori intensi e linee dinamiche, che catturano l’energia urbana. Busterduke è uno dei più importanti artisti messicani in circolazione, Cope 2 Writer, statunitense di New York, è rinomato per il suo approccio “graffiti autentico”, con lettere stilizzate e un forte senso di movimento, simbolo della cultura di strada. Arriva direttamente dalla Biennale di Venezia dove espone le sue opere. Tre artisti, tre stili unici, tutti uniti dalla passione per l’arte e l’espressione creativa. E poi: Kasas, Ivano Natale Napoli/ Las Vegas, Kindamo romano, Posco losco Milano, Edgy letters Corea, Case one amercia, Angel bustos Chicago, Keaps Messico, Jhonny domus portogallo, Almasla mano del mal Cile, Tomas hanik praga.

«La Napoli Tattoo Expo 2025 – ha spiegato Sannino – rappresenta anche l’occasione di conoscere la vasta gamma di espressioni che caratterizza questa forma d’arte, e di vedere dal vivo, a lavoro, alcuni dei più grandi tatuatori al mondo».

Un evento per tutti, con musica, spettacoli, graffiti e buon cibo anche nello spazio antistante “Giardino dei Cedri”.

La Napoli Tattoo Expo sarà animata da DJ set con Geno Pro, che accompagneranno le giornate con musica di qualità, creando l’atmosfera perfetta per lasciarsi ispirare e vivere l’arte del tatuaggio a 360 gradi.

Quest’anno, la direzione artistica è affidata a Thomas Monaco, che ha curato un programma ricco di spettacoli e performance delle crew internazionali Miró, Loialty e Vesuvia, portando sul palco talenti di fama mondiale pronti a stupire il pubblico. Ogni pomeriggio alle 18, nella Garden Zone allestita con maxi ledwall, poltrone, puff e sedute, si terrà il “Tattoo Contest”, un momento di grande emozione dove giudici provenienti da tutto il mondo premieranno i tatuaggi più belli e innovativi. Sempre nella Garden Zone, si svolgerà la “graffiti jam” organizzata da Pluto, con opere che verranno messe all’asta. Un’occasione imperdibile per ammirare le creazioni di artisti urbani e lasciarsi coinvolgere dall’energia della street art. «Siamo entusiasti di ospitare per il secondo anno consecutivo un evento così importante – ha commentato Remo Minopoli Presidente MdO – in grado di farci entrare in un mondo affascinante come quello del ‘Tattoo’. Anche quest’anno tanti artisti esperti ci racconteranno le nuove tendenze e gli stili più ricercati della body art. La Mostra d’Oltremare è pronta ad accogliere tutti gli appassionati di quest’arte che hanno scelto Napoli per una convention unica nel suo genere».

Non mancheranno le postazioni street food con cibi della tradizione napoletana: pizza, mozzarella e graffe. La Napoli Tattoo Expo in pochi anni è diventata punto di riferimento per il settore in Italia, una festa per chi ama il tatuaggio come forma d’arte e di espressione personale, con artisti di fama internazionale, dimostrazioni live e la possibilità di farsi tatuare da vere leggende. Cancelli aperti venerdì 30 maggio dalle 12:00, mentre sabato e domenica l’ingresso sarà dalle 10:30, garantendo un’intera giornata di spettacoli, creatività e musica, nel segno dell’amore per l’arte su pelle.

Prevendite per i biglietti e gli abbonamenti alla convention sul circuito CiaoTickets www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/abbonamento-napoli-tattoo-expo-2025.

Per ulteriori info www.napoliexpotattoo.it/