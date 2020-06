Napoli Teatro Festival Italia, al via la vendita dei biglietti, primi appuntamenti a Salerno.

Sarà attiva da domani (martedì 16 giugno) la biglietteria del Napoli Teatro Festival Italia 2020, in programma dal 1° al 31 luglio a Napoli e in altri luoghi della Campania.

La tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il forte sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, presenta 130 eventi, per un calendario di un mese, distribuiti in 19 luoghi tutti all’aperto con una sola eccezione: il Teatro di San Carlo.

Prima tappa fuori porta di quest’edizione 2020 è la città di Salerno che ospiterà domenica 5 luglio presso il Duomo uno spettacolo della sezione Musica, “Ho ucciso i Beatles” (produzione International Music Arts) scritto da Stefano Valanzuolo. Un atto unico per la regia di Pierluigi Iorio che ha per protagonisti insieme alla cantante britannica Sarah Jane Morris il quartetto d’archi campano dei Solis String Quartet, accompagnati dalla voce recitante dell’attore Paolo Cresta.

E ancora il 27 luglio nel Cortile del Teatro Ghirelli, in Viale Antonio Gramsci, alle ore 21 si rinnova l’appuntamento in città con la Festa dei Teatri Salerno (ftS)-Culture per la socialità, ideata e diretta da Marco Dell’Acqua e realizzata in collaborazione con Associazione Culturale Teatri di Popolo e Dipartimento Salute Mentale (DSM) ASL Salerno. L’evento – che ha per sottotitolo di quest’edizione Manifesto di Cittadinanza VentiVenti – vedrà insieme sul palco attori, allievi attori, danzatori, musicisti e docenti per stimolare una riflessione critica sulla bellezza, sulla solidarietà e sul lavoro comunitario volto alla difesa dei diritti di tutti.

I ticket saranno acquistabili online attraverso il sito della manifestazione napoliteatrofestival.it, e in 26 punti vendita autorizzati in Campania, tra cui a Salerno le agenzie di viaggi Buenos Dias Viaggi by Suramerica in Via G. Battista Amendola 61 e Milagro Travel in via Diaz 21.

Durante il Festival il pubblico potrà comprare i biglietti anche presso i botteghini allestiti nei luoghi di spettacolo, previa disponibilità, a partire da due ore prima per gli eventi in regione e un’ora prima dell’inizio di quelli a Napoli.