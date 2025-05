Napoli, tra mito e solidarietà: “Sireneide – Sulle tracce di Partenope”

- pubblicità -

Un nuovo appuntamento inserito nel calendario di “Arte, cultura e solidarietà”, il ciclo di visite guidate organizzato dalla Fondazione ANT in Campania, che permette di esplorare alcuni dei luoghi più affascinanti e storici di Napoli, sostenendo al contempo le équipe sanitarie di ANT.

Domenica 18 maggio alle ore 11:00, con il sostegno dell’associazione ArtDALB, Fondazione ANT propone “Sireneide – Sulle tracce di Partenope”, una passeggiata solidale nel cuore del Centro Storico di Napoli, alla scoperta delle origini mitologiche della città.

Non si tratta di una semplice visita guidata, ma di un’esperienza immersiva e affascinante che unisce mito, arte e scoperta: una vera e propria “sfida” a cielo aperto per riconoscere e riscoprire le immagini, spesso invisibili agli occhi distratti, della Sirena Partenope nei luoghi e nelle opere d’arte napoletane. Il percorso condurrà i partecipanti fino al luogo dove – secondo la leggenda – la Sirena avrebbe trovato il suo eterno riposo.

L’iniziativa è pensata per adulti e famiglie, e si propone di offrire un’esperienza coinvolgente e fuori dai circuiti turistici più comuni. Oltre al valore culturale, l’evento ha un importante scopo solidale: l’intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività gratuite di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

Da oltre 45 anni, la Fondazione ANT garantisce ogni giorno cure specialistiche e supporto psicologico a casa dei malati oncologici in 31 province italiane, inclusi i territori di Napoli e Caserta. Attualmente sono circa 3.000 i pazienti assistiti ogni giorno grazie a un’équipe di medici, infermieri e psicologi che lavorano per offrire dignità e conforto, gratuitamente, a chi affronta la malattia. ANT si occupa anche di prevenzione: sono in programma a fine maggio e inizio giugno anche visite gratuite di prevenzione del melanoma a Napoli e Caserta ( https://ant.it/prevenzione /).

Il punto di partenza dell’itinerario, che sarà svelato solo nel corso della visita, è da Piazza Bovio Napoli (ritrovo ore 10.45). La durata è di 1 ora e mezza circa.

Il contributo solidale è di 15 € per gli adulti, 7 € per i ragazzi (7-14 anni), gratuito per bambini fino a 6 anni

La prenotazione è obbligatoria. Si può contattare la delegazione ANT di Napoli ai numeri:

081 6338318 | 348 3150325| 328 8427184.

Un’occasione unica per riscoprire Napoli con occhi nuovi… o forse, con gli occhi di una Sirena.