Napoli/Vienna, Nuova Orchestra Scarlatti in concerto giovedì 21 alla reggia di Portici.

Giovedì 21 aprile 2022 alle ore 19.00, al Galoppatoio Reale della Reggia di Portici, sito in Via Università, Portici (Napoli), la Nuova Orchestra Scarlatti terrà il concerto ‘Napoli/Vienna’, Concerto di Primavera all’Università. Con musiche di W. A. Mozart. G. Rossini, J. Strauss jr., F. P. Tosti e altri. Tenore Francesco Malapena. Direttore Pasquale Valerio.

Dopo il caloroso successo di “ScarlattinJazz” del 10 marzo scorso a Monte Sant’Angelo, i “Concerti per Federico”, la rassegna musicale itinerante fra le sedi dell’Università Federico II, ideata e realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con il progetto F2Cultura dell’Ateneo federiciano, continuano con un nuovo appuntamento di grande richiamo: ’Napoli/Vienna’, Concerto di Primavera all’Università, un brillante programma sinfonico e vocale spaziante da Mozart a Strauss, passando per Rossini e la grande canzone napoletana classica.

Parteciperà al concerto il bravo e apprezzato tenore Francesco Malapena. La Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Pasquale Valerio, napoletano attivo oltreoceano alla testa della Villages Philharmonic Orchestra in Florida.

L’elegantissima location del Galoppatoio del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, da poco riportato agli antichi splendori, ammirato al suo tempo dall’imperatore Giuseppe II che lo prese a modello per l’analoga struttura annessa al castello austriaco di Schönbrunn, sarà la cornice ideale per un confronto tra due grandi capitali musicali: Napoli e Vienna.

Il programma andrà dalla scintillante Ouverture delle Nozze di Figaro di Mozart al Rossini ‘napoletano’ del Barbiere di Siviglia, dell’Italiana in Algeri e della celebre Tarantella; da Polke e Valzer tra i più belli di Strauss a versioni sinfoniche di gemme della canzone classica partenopea.

L’ingresso è gratuito fino esaurimento posti, per riservarne uno è consigliata la registrazione al link https://forms.office.com/r/ggESc3AYpg

Obbligo di mascherina FFP2 e super green pass.

Info su nuovaorchestrascarlatti.it – info@nuovaorchestrascarlatti.it