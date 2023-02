Napolitana, tour di Peppe Barra in Olanda per 10 date.

PEPPE BARRA ambasciatore della tradizione culturale partenopea in Olanda protagonista di 10 spettacoli live con l’Orchestra Nederlands Blazers Ensamble dal titolo NAPOLITANA!

Dal 1 al 16 febbraio 2023

Amsterdam, Groningen, Heerlen, Helmond, Wageningen, Haarlem, Dordrecht, Den Haag, Utrecht, Enschede.

“Napoli, città di porto di bellezza travolgente sul mar Mediterraneo – scrivono i media olandesi in questi giorni – Ai piedi del Vesuvio, è stata un tripudio di emozioni e di musica. Musica dei grandi maestri che Napoli ha generato, Domenico Scarlatti e Giovanni Pergolesi. L’ospite speciale del NBE – Nederlands Blazers Ensamble è la leggenda vivente Peppe Barra che canta la musica della tradizione napoletana come nessun altro, piena di drammaticità e umorismo”.

Il maestro Peppe Barra, accompagnato dal chitarrista Paolo del Vecchio, sarà protagonista di 11 spettacoli in altrettanti città dell’Olanda, dal titolo Napolitana! con l’Orchestra olandese NBE – Nederlands Blazers Ensamble fondata nel 1959 e che comprende musicisti di tutte le principali orchestre sinfoniche dei Paesi bassi.

Il tour partito il 1 febbraio da Amsterdam sta proseguendo toccando le città di Groningen (3 febbraio), Heerlen (4 febbraio), Helmond (5 febbraio), Wageningen (8 febbraio), Haarlem (10 febbraio), Dordrecht (11 febbraio), Den Haag (12 febbraio), Utrecht (15 febbraio), Enschede (16 febbraio).

Lo spettacolo è un lungo viaggio nella storia e nella tradizione musicale partenopea di grandi maestri come Ruggero Leoncavallo (Zingari, Pagliacci), Domenico Scarlatti (Sonata K.8, K. 32, K. 141), Andrea Falconieri (Il primo libro di canzone …), Gaetano Donizetti (Una furtiva lacrima, L’Elisir d’amore), Giovanni Battista Pergolesi (Stabat Mater), Domenico Cimarosa (Serenata di Pulcinella), Eduardo Di Capua (‘O sole mio) e dello stesso Barra (Ballata del Vallarinio, La Ciorta, Guerra/Tammurriata nera, Canto dei Sanfedisti, Neve).

“Non mi sarei mai aspettato un successo così grande in Olanda – dichiara Peppe Barra – ogni sera il pubblico, sempre attento ed educato, si alza in piedi per applaudire. Questo tour nei Paesi Bassi si è rivelato un’avventura splendida così come ho scoperto dei teatri fantastici. Gli olandesi vogliono sentire il patrimonio musicale e culturale partenopeo, lo accolgono con amore e rispetto. La Nederlands Blazers Ensamble Orchestra ha creato poi degli arrangiamenti bellissimi, dando vita ad uno spettacolo di grande suggestione ed immersione. Un’Orchestra questa, di veri professionisti, che fa della contaminazione il suo ‘credo’, accogliendo nel suo organico anche un musicista turco, un armeno che col duduk, l’antico strumento tradizionale armeno, ricama ad esempio di colori nuovi ‘Una furtiva lacrima’ di Donizetti. Questo spettacolo dovrebbe giungere anche in Italia. Sono onorato di aver portato in questo luogo, la mia storia e quella della mia terra.”.

PEPPE BARRA. Attore, cantante, personaggio straordinario, da oltre cinquanta anni è una delle voci più autorevoli del teatro e della canzone popolare napoletana. È un artista rispettato nel mondo, ambasciatore di una cultura che grazie a figure come la sua, continua a essere conosciuta, diffusa e salvaguardata nel tempo.

Ma Barra è anche uno sperimentatore, sin dai tempi della Nuova Compagnia di Canto Popolare, capace di conferire nuova linfa a testi musicali e teatrali antichi di centinaia di anni, così come stravolgere, facendole proprie, canzoni tradizionali e composizioni recenti.

Recentemente ha pubblicato il doppio album Cipria e caffè (Enjo y All Music/Soundfly) che racchiude 13 brani, con la produzione artistica di Mario Conte e Paolo Del Vecchio, collaboratori da tempo di Barra sia in studio che sul palco.