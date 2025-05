Napule è mille culure… e tra i tanti colori spicca il blu, finale giovedì 29

- pubblicità -

“Napule è mille culure… e tra i tanti colori spicca il blu”: Laboratori artistici per l’inclusione di ragazzi con disturbo dello spettro autistico, un progetto sociale di successo ideato da Giovanni Nappi giunge alla fase conclusiva con un evento che avrà luogo giovedì 29 maggio 2025 alle ore 18:00 presso il Teatro San Gioacchino a Posillipo sito in via Orazio 139 a Napoli.

Nell’ambito del progetto “Periferie inclusive”, si svolgerà il Workshop di fine attività dal titolo: “Noi siamo il barattolo di stelle – Dal libro… al teatro”, a cura dei ragazzi “I Fuori Ritmo”

L’iniziativa, realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità e con il sostegno del Comune di Napoli – Area Welfare, rappresenta il momento conclusivo di un percorso laboratoriale inclusivo, promosso dalle associazioni Una Città Che… APS e Voce di Vento APS.

Il progetto ha coinvolto ragazzi con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento in attività espressive e teatrali, con l’obiettivo di valorizzarne le capacità, favorire l’inclusione sociale e creare spazi di autentica partecipazione culturale.

Un’occasione da non perdere per sostenere l’inclusione attraverso l’arte, la creatività e la bellezza delle differenze.

Interverranno durante l’evento personalità importanti del mondo del giornalismo e dello spettacolo:

Ida Piccolo – Giornalista, conduttrice televisiva e speaker radiofonica,

Michele Selillo – Cantautore e attore partenopeo

Cosimo Alberti – Attore teatrale e televisivo, noto per il ruolo del vigile Cerruti nella soap opera “Un Posto al Sole”.