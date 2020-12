Nasce FoquSound la rassegna di musica live streaming della Fondazione Quartieri Spagnoli – FOQUS.

Nell’ex convento gestito da FOQUS -con attività formative volte al sociale e alla cultura- è attiva La Corte dell’Arte, un contenitore di idee artistiche e culturali che si realizzano in uno spazio polifunzionale all’interno dell’elegante chiostro cinquecentesco dell’ex Istituto Montecalvario.



La Corte dell’Arte è un’area eventi nel cuore del centro storico di Napoli, con Galleria d’Arte Contemporanea, la Biblioteca di Quartiere, un cinema, bar, ristorante, pizzeria, oltre a spazi destinati a meeting, esposizioni ed altro.

Oramai da mesi le attività sono sospese ma “chiuso non vuol dire vuoto!”

Dopo la rassegna cinematografica estiva che ha offerto a Napoli 49 serate di film di qualità, dalla prossima settimana parte un’iniziativa legata al mondo della Musica, elemento d’arte vibrante e fondamentale,capace di legare con tutte le forme culturali che Foqus ha intenzione di sviluppare nei prossimi anni.

Da molto tempo il team di Foqus è pronto ad un lancio completo delle attività culturali de La Corte dell’Arte, sebbene la pandemia da Covid19 ne impedisce la regolare programmazione e svolgimento. Ma è nelle difficoltà che possono nascere delle opportunità, infatti con FoquSound si realizza un contenitore musicale che è solo un’anteprima delle molteplici idee in cantiere per il futuro.



Nasce così il primo evento live streaming della storia della Fondazione: FoquSound si svolge in una tre giorni consecutiva (28-29-30 dicembre 2020) durante la quale tre bands, selezionate dal lungo elenco di musicisti di qualità, si esibiranno in versione live unplugged che sarà possibile seguire solo attraverso le piattaforme digitali collegate all’evento.



E’ una sfida alla contemporaneità che Foqus raccoglie e con convinzione realizza, specialmente oggi che il mondo artistico vive un periodo complesso e pieno di incertezze; in questo modo Foqus sostiene anche quei musicisti – e tecnici – che da troppi mesi non hanno opportunità di esibirsi.



“L’emergenza sanitaria è da mesi anche sociale ed economica. Ai Quartieri Spagnoli la Fondazione sta garantendo attività educative e spesa sociale per centinaia di famiglie – dichiara il Direttore Renato Quaglia -. In attesa di poter inaugurare e dare completo avvio a tutte le attività previste nella Corte dell’Arte, trasmetteremo in streaming dei concerti negli ultimi giorni dell’anno. Saranno un omaggio alla nuova musica napoletana; un annuncio dei programmi musicali del 2021 alla Corte dell’Arte e, infine, il segno della solidarietà della Fondazione a tutti gli artisti e professionisti del musica, costretti all’inattività da troppi mesi. A loro anche un messaggio: Foqus potrà essere il vostro “palco” del dopo Covid“.

Programma concerti:



28 dicembre Greg Rega con Lorenzo Campese

29 dicembre Fede ’n’ Marlen

30 dicembre Marco Gesualdi & Simona Boo



inizio ore 18:00

collegandosi ai canali Youtube di UnicaChannelTV e Foqus

e da Facebook su Freak Out Magazine, Unica Channel Tv e Foqus.



Scopri La Corte dell’Arte

https://www.foqusnapoli.it/la-corte-dell-arte/



Sito ufficiale:

https://www.foqusnapoli.it/



FoquSound è realizzato con il sostegno della Regione Campania

con la Direzione artistica e comunicativa di Giulio Di Donna, Renato Quaglia, Carlo Cigliano

coordinamento organizzativo di Ilaria Guerra

in media partnership con Unica Channel e Freak Out Magazine.