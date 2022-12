Natale 2022 e Capodanno 2023 al Museo e Real Bosco di Capodimonte

24, 31 dicembre 2022 – aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.30

25 dicembre 2022 – museo chiuso, bosco aperto

1 gennaio – aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 – domenica ad ingresso gratuito

Festività natalizie all’insegna dell’arte al Museo e Real Bosco di Capodimonte che allunga gli orari di apertura: sabato 24 dicembre 2022 (Vigilia di Natale) e sabato 31 dicembre 2022 il museo osserverà il consueto orario di apertura, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 al primo piano (ultimo ingresso ore 18.30) e 10.00 -17.30 al secondo piano (ultimo ingresso ore 17.00) per visitare le collezioni e le mostre in corso: Salvatore Emblema, Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e Flavio Favelli. Interno con marmi. Negli stessi giorni nelle sale è prevista l’attività dell’associazione MusiCapodimonte con la compagnia Arcoscenico e il M° Rosario Ruggiero al pianoforte nel Salone delle Feste.

La Chiesa di San Gennaro con il nuovo decoro di Santiago Calatrava e il Cellaio con le opere di Salvatore Emblema saranno aperti venerdì 23 e sabato 24 dicembre e venerdì 30 e sabato 31 dicembre 2022, dalle 10.00 fino alle ore 16.00 (ultimo ingresso re 15.30), salvo avverse condizioni meteo.

Domenica 25 dicembre (Natale) il museo resterà chiuso, regolarmente aperto il Bosco (salvo avverse condizioni meteo).

Lunedì 26 dicembre 2022, dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Crea il tuo pastore

visita laboratorio a cura delle Nuvole

Una speciale visita guidata al presepe di Capodimonte per scoprire insieme la storia e la tradizione del presepe napoletano e dei suoi personaggi, capolavoro unico nel suo genere dell’arte barocca a Napoli. Seguirà attività laboratoriale per la creazione della propria figura presepiale artigianale. Informazioni: max 25 persone, costo visita 7 euro, oltre al costo d’ingresso al museo, durata un’ora. Info: arte@lenuvole.com. Per prenotazione: https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/le-visite-speciali-al-museo-di-capodimonte/

Costo biglietto ingresso al Museo:

– 12 euro intero

– 2 euro ridotto per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti (fino al giorno del compimento del 25esimo anno di età incluso)

– gratuito per i minori di anni 18 e per i cittadini italiani residenti all’estero.

Il biglietto del museo è comprensivo delle mostre in corso, ha validità giornaliera e dà la possibilità di lasciare il museo e rientrare anche più volte fino alla chiusura. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte appartiene ai luoghi della cultura del circuito di Campania Artecard per i quali sono previste agevolazioni/riduzioni sul biglietto di ingresso.

Il pubblico è invitato a condividere le emozioni dei momenti trascorsi a Capodimonte, nel museo e nel bosco, sugli account ufficiali:

Facebook museodicapodimonte

Twitter capodimonte_mus

Instragram museoboscocapodimonte

Bar nel Cortile del Museo:

aperto tutti i giorni secondo i consueti orari; 25 dicembre 2022, aperto dalle ore 8.00 alle ore 15.00

Tisaneria nei pressi della Palazzina dei Principi

25 dicembre e 1 gennaio chiusa

24, 26 e 31 dicembre: aperta fino alle ore 16.00