Natale a Fuorigrotta, sabato 13 in Piazza San Vitale

- pubblicità -

L’Associazione Napoli in Movimento da sempre impegnata in attività di solidarietà promuove e sostiene ancora una volta l’evento di beneficenza Natale a Fuorigrotta, giunto alla XIV edizione, che ha tra i suoi obiettivi quello di regalare un giorno speciale, fatto di musica, di ballo, di giochi, di racconti fiabeschi narrati in piazza, ai bambini del quartiere Fuorigrotta ed a tutte le famiglie del territorio.

La manifestazione si terrà Sabato 13 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in Piazza San Vitale, in collaborazione con la Parrocchia di San Vitale Martire e di @unalboa4mani_di Anna Robles e Valentina Ciotola, due realtà che si uniscono di concerto al Rotaract di Castel Sant Elmo, all’Associazione Abio, all’agenzia S.T.Emotion impegnata nell’organizzazione dell’evento, alla Fl trasporti, a Mondadori Fuorigrotta, alla Stampa Sud e a tantissime altre attività che sostengono questo progetto solidale che ha come obiettivo fondamentale quello di fornire aiuti concreti alle Case famiglia che da anni vengono sostenute dall’Associazione Napoli in movimento.

Un ringraziamento particolare va fatto a Planet Stand e al Sebs Fiera Dello Sport che da anni supportano con grandissimo impegno la manifestazione sia in qualità di partner che come donatori per le famiglie bisognose. Ed è proprio grazie alla grande fiducia di tutti, che Napoli in Movimento si occupa in prima linea della raccolta benefica fatta di generi alimentari, generi di prima necessità e giocattoli destinati alle case famiglia ed alle famiglie del quartiere Fuorigrotta che versano in condizioni difficili, segnalate ogni anno dalla Chiesa e dalle scuole.

Ogni anno, grazie alla collaborazione dei tanti volontari, delle attività commerciali e di tutti coloro che hanno sempre creduto in questa manifestazione e nel progetto di sostegno a favore dei bambini, vengono raccolti oltre 2.000 giocattoli e doni per le famiglie bisognose.

Un altro obiettivo importante, infine, sia per il Presidente dell’Associazione, l’Avv. Salvatore Palumbo che per le organizzatrici dell’evento Sara Marandola e Flavia Arcella, è accendere un riflettore sulla riqualificazione del quartiere Fuorigrotta con focus sugli spazi comuni ed i luoghi di aggregazione delle famiglie, al fine di farli diventare sempre più luoghi sicuri e protetti.

Vi aspettiamo Sabato 13 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a Piazza San Vitale insieme a Marta Martinez che presenterà spettacoli di canto e ballo, mentre, in Piazza ci saranno gonfiabili, tante mascotte, Babbo Natale e gli elfetti, zucchero filato per tutti e tantissime sorprese! Infoline 3201513845